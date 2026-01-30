La cofradía del Perdón adelanta a este sábado su marcha de la Catedral Vieja

Las malas previsiones meteorológicas que se mantienen para los próximos días han provocado que la despedida de la cofradía del Perdón de su sede canónica, la parroquia de Santa Cruz, se adelante 48 horas. De este modo, las imágenes titulares de la corporación que iban a ser trasladadas a San Juan de Dios en la tarde del lunes, saldrán a la calle este sábado 31 de enero, para esquivar así una meteorología que sigue estando marcada por la lluvia.

Será a las 18.00 horas cuando la corporación de la Madrugada inicie su camino a San Juan de Dios, que apenas supondrá cruzar las calles del barrio del Pópulo. En concreto, lo hará por Jesús de Medinaceli, Plaza de Fray Félix, Obispo José María Rancés, Plaza de San Martín, Posadilla, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Pomponio Mela, Plaza de San Juan de Dios y calle San Juan de Dios, entrando por la puerta principal del templo. Este traslado se realizará "de forma ágil y sin protocolo de organización", dado el "carácter extraordinario" y "las circunstancias que lo motivan", según expone la junta de gobierno que preside Manuel Garrido.

Una vez en San Juan de Dios, la cofradía ya tiene dispuesto el dosel ante el que se elevará el Cristo Crucificado, a cuyo lado se situará la Virgen del Rosario en Sus Misterios Dolorosos. En concreto, los titulares serán dispuestos en el crucero de la iglesia, en la pared opuesta a la puerta lateral.

Dosel ya dispuesto en la iglesia de San Juan de Dios para el culto de los titulares del Perdón. / P-M.D.

Otros dos traslados sabatinos

El adelanto de fecha del traslado del Perdón hace que su marcha coincida este sábado con la de otras dos cofradías de la Catedral Vieja, Las Aguas y Sanidad, que ya habían decidido trasladar a sus imágenes titulares el 31 de enero.

Así, después de salir el Perdón la siguiente que cruzará la puerta lateral de Santa Cruz será Las Aguas camino de San Antonio. Lo hará a las 19.00 horas con el Crucificado y con la Virgen de Guadalupe y San Juan Evangelista, ya que la Dolorosa titular (la Virgen de la Luz) está actualmente en proceso de restauración.

El recorrido que tiene previsto cubrir la cofradía del Miércoles Santo en el regreso a la sede canónica donde fue fundada es Jesús de Medinaceli, Fray Félix, Obispo José María Rancés, San Martín, Arco la Rosa, Catedral, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha y San Antonio.

Una hora y media después (a las 20.30 horas) saldrá por la puerta de Santa Cruz la cofradía de Sanidad, cuyos titulares irán en una única parihuela hasta Santiago, discurriendo también por el camino más corto (Jesús de Medinaceli, Plaza de Fray Félix, Obispo José María Rancés, Arco de la Rosa y Plaza de la Catedral).

Las dos cofradías restantes

De este modo, en la noche del sábado ya solo quedarán en Santa Cruz dos hermandades: Medinaceli y Santo Entierro. Esta última tiene previsto marcharse (solo con la Virgen de la Soledad, ya que el Cristo yacente está siendo restaurado por Pilar Morillo y Álvaro Domínguez) el miércoles 4 de febrero a las 17.30 horas, siendo el itinerario previsto Jesús de Medinaceli, Plaza de Fray Félix, Obispo José María Rancés, San Martín, Posadilla, San Antonio Abad, Fabio Rufino, Pomponio Mela, Pelota, Marqués de Cádiz, Ruiz de Bustamante, Cobos, Villalobos, Santiago, Candelaria, Cardenal Zapata y Rosario, para establecerse en la céntrica parroquia contigua a la Santa Cueva.

El viernes día 6 le tocará el turno a Medinaceli, la que definitivamente cerrará las puertas de la Catedral Vieja para marcharse en un primer momento a San Antonio, donde podrá desarrollar la Cuaresma en el retablo que habitualmente preside el Nazareno del Patio; para luego marchar al Oratorio, desde donde saldrá el Jueves Santo; y de ahí a San Francisco, donde permanecerá desde que se recoja la procesión en la ya madrugada del Viernes Santo.

Este traslado de Medinaceli se realizará a las 17.00 horas por Jesús de Medinaceli, Fray Félix, Obispo José María Rancés, Arco de la Rosa, plaza de la Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Novena, Ancha y San Antonio.