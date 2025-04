Las citas musicales de la cuarta semana de Cuaresma en Cádiz

La música va a ser una de las principales protagonistas de esta cuarta semana de Cuaresma en Cádiz. Numerosos son los actos y citas que protagonizarán grupos musicales de todo tipo que interpretarán piezas religiosas y marchas procesionales, principalmente, en distintos escenarios de la ciudad. Citas que se enmarcan dentro y fuera de la programación diseñada por el Ayuntamiento, junto a la Junta de Andalucía y la Fundación Cajasol, para este tiempo de Cuaresma.

El punto de partida lo pondrá esta noche la Tertulia Cofrade Al Palo y su tradicional concierto en el Gran Teatro Falla, con la presencia de las bandas de música Enrique Montero de Chiclana y Cigarreras de Sevilla, que en la recta final de esta cita benéfica actuarán juntas y también con el coro de La Salle Viña.

Stella Maris

Para este jueves, 3 de abril, anuncia el Ensemble Stella Maris un concierto que ofrecerá en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario a las 19.30 horas. Según traslada el grupo gaditano, el concierto tendrá un variado repertorio de múltiples autores. "Muchas de estas obras son duos de algunos famosos oratorios como 'Saint Paul' o 'Elijah' de Mendelsoh; 'Theodora', 'Donna che in ciel' y 'Judas Maccaabaeus' de Handel o 'The Crucifixion' y 'The Daughter of Jairo' de Stainer". Junto a ello, se incluyen obras escritas para dos voces o adaptaciones expresamente escritas para duos.

La ensemble Stella Maris.

En concreto, el programa musical de este concierto es el siguiente:

Bist Du Bei Mir , de Johann Sebastian Bach

, de Johann Sebastian Bach Madre Doliente , de Michael Haller

, de Michael Haller Veni Creator Spiritus , de César Franck

, de César Franck How lovely are the messengers (Saint Paul Op. 36), de Felix Mendelsohn

(Saint Paul Op. 36), de Felix Mendelsohn To thee, Thou glorious Son of Worth , de George Frideric Handel

, de George Frideric Handel Evening Prayer (Hansel y Gretel) , de Engelbert Humperdinck

, de Engelbert Humperdinck Si Tus Penas no Pruebo , de Francisco Guerrero

, de Francisco Guerrero Love Divine! All Love Excelling (The Daughter of Jairo) Fragmento, de John Stainer

(The Daughter of Jairo) Fragmento, de John Stainer O Rest in the Lord (Elijah), de Felix Mendelsohn

(Elijah), de Felix Mendelsohn The Lord is my Shepherd , de Henry Smart

, de Henry Smart T u sei la bella – (Donna che in ciel HWV 233), de George Frideric Handel

– (Donna che in ciel HWV 233), de George Frideric Handel So thou liftest thy Divine petition (The Crucifixion), de John Stainer

(The Crucifixion), de John Stainer I will magnify O God , de Joseph Mosenthal

, de Joseph Mosenthal O Lovely Peace (Judas Maccabaeus, HWV 63), de George Frideric Handel

(Judas Maccabaeus, HWV 63), de George Frideric Handel There is a green Hill far away, de Charles Gounod

Agrupaciones musicales gaditanas

Especial interés tiene la convocatoria programada para este viernes, 4 de abril, en un nuevo encuentro de las tres agrupaciones musicales gaditanas (Polillas, la Salud y Ecce Mater) que protagonizarán un pasacalle por el centro de la ciudad a partir de las 20.15 horas para finalizar con la interpretación de marchas procesionales en la Plaza de España a las 21.00 horas.

En concreto, Ecce Mater partirá a las 20.15 horas desde la Plaza de Capuchinos, para recorrer Geólogo Macpherson, Arricruz, Pericón de Cádiz, San Félix, Virgen de la Palma, Cristo de la Misericordia, Plaza Manolo Santander, Martínez Campos, Rosa, Torre, San Antonio, Sagasta, Tinte, San Francisco y Rafael de la Viesca, hasta llegar a la Plaza de España.

A las 20.25 horas saldrá desde la plaza de la Merced la agrupación de la Salud, recorriendo Jesús de la Sentencia, Plaza de San Juan de Dios, Nueva, San Francisco, Beato Diego y Plaza de España.

La última formación en salir será Polillas, a las 20.30 horas desde la plaza del Mentidero para seguir por Veedor, San Antonio, Ancha, San José, Mina y Antonio López.

Será, precisamente, esta última formación la primera en actuar ante el monumento de Las Cortes, donde interpretará cada una tres marchas procesionales. Tras Polillas actuará la Salud y cerrará Ecce Mater.

La Centuria Macarena

Un día después de este llamativo encuentro de agrupaciones musicales visitará Cádiz la banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana Macarena, de Sevilla, que actuará en la plaza de San Antonio dentro de la programación cuaresmal de la Fundación Cajasol.

Concierto en el Carmen

La programación musical Cuaresma en los sentidos que organiza el Ayuntamiento prevé otra cita para este viernes, 4 de abril. Será en la iglesia del Carmen, donde actuará la escuela Coral Jardín Menesteo, de El Puerto de Santa María, a partir de las 20.00 horas.

Marchas con instrumentos de cuerda

Completa la agenda musical de esta semana la propuesta de un grupo de músicos gaditanos de interpretar marchas procesionales, entre otras piezas, con instrumentos de cuerda estrechamente vinculados a la ciudad. En concreto, con guitarras, bandurrias y laúdes, como llevan varios años haciendo los componentes de la camerata de plectro A Tempo, que dirige Eduardo Bablé.

Dos son, en concreto, las citas musicales programadas por este grupo para la Cuaresma de 2025. La primera de ellas tendrá lugar el jueves 3 de abril en el santuario de María Auxiliadora a partir de las 21.00 horas, en un acto organizado también por la hermandad del Despojado. Y la otra cita ya será la semana de Pasión, el martes día 8, en la iglesia de San Lorenzo, organizada por la orden de Servitas.