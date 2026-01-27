La agrupación Ecce Mater busca logo para su 20 aniversario

La agrupación musical Ecce Mater, de Cádiz capital, va a cumplir 20 años de historia; y está buscando un logo que identifique este aniversario, que empezará a celebrarse tras la próxima Semana Santa. Para ello, ha convocado un concurso para seleccionar ese logo, que se dará a conocer el Viernes Santo.

Según anuncia la formación, el logo será la imagen que identifique a la agrupación "en todos los actos, publicaciones y soportes relacionados con dicha efeméride", pudiendo participar en el concurso cualquier persona, sin límite de edad ni condición alguna. Eso sí, solo se admitirá una propuesta por participante, que deberá crear un logotipo "original, inédito y de creación propia", sin posibilidad de utilizar proyectos ya presentados a otros certámenes ni utilizado en anteriores ocasiones. Tampoco se autoriza ni acepta el uso de inteligencia artificial "tanto de forma total como parcial" en la creación.

El jurado valorará especialmente "la claridad, sencillez, creatividad, versatilidad y facilidad de reproducción del diseño, así como su adecuada representación de la entidad y los valores de la agrupación".

Hasta el 25 de febrero podrán presentarse las propuestas, que deben ir en formato PDF, JPG o PNG y archivo editable. Y a partir de esa fecha, un jurado seleccionado por la formación musical analizará los logos presentados hasta determinar qué propuesta representará este 20 aniversario de la banda gaditana. Será el Viernes Santo de este 2026 cuando Ecce Mater dé a conocer el logo de su aniversario, concediendo un único premio de 120 euros al ganador, aunque el concurso podrá también ser declarado desierto.

Una agrupación 'hija' de Maestro Jácome

La agrupación musical Ecce Mater nació en el año 2006 a raíz de una propuesta analizada y aceptada entre antiguos componentes de la recordada agrupación musical gaditana Maestro Jácome. Fue un Sábado Santo, de hecho, cuando acordaron iniciar su andadura, por lo que decidieron poner el nombre de Ecce Mater (en recuerdo de la titular de la congregación mariana con sede en la iglesia de Santiago).

La formación se presenta oficialmente en el mes de diciembre de ese año, actuando como madrina la banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena de Sevilla, con la que comparte dirección musical en la persona de Luis Alfonso Miraut, gaditano. Y se estrena en la Semana Santa de Cádiz de la mano de la cofradía del Perdón, acompañando al paso de misterio en el año 2007.