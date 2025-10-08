El Ayuntamiento de Cádiz 'realoja' a la agrupación Ecce Mater en las bóvedas de Santa Elena

Nuevo inicio para la agrupación musical Ecce Mater de Cádiz. Nueva etapa que ha comenzado esta semana con nuevo lugar de ensayos, algo que en los últimos meses se había convertido en una auténtica tortura para estos músicos gaditanos, que no terminaban de encontrar un espacio en la ciudad donde poder dar rienda a su pasión por la música cofradiera y preparar los repertorios que a lo largo del año van ofreciendo en conciertos y procesiones.

La agrupación ha anunciado que a partir de ahora ensayará en las bóvedas de Santa Elena, en las Puertas de Tierra. Este ha sido el nuevo emplazamiento en el que el Ayuntamiento ha 'realojado' a Ecce Mater, después de un periplo durante el curso pasado por varios puntos de la ciudad y espacios municipales de los que han tenido que ir marchándose hasta quedarse sin sitio alguno.

Fue el pasado mes de junio cuando la agrupación musical decidió hacer pública la situación que venían atravesando. Y es que apenas dos semanas antes de Semana Santa le comunicaron que no podían seguir ensayando en el lugar que se le había asignado, el Baluarte de la Candelaria, por las quejas vecinales (a pesar de que los ensayos se realizan entre las 20.30 y las 22.30 horas de lunes a viernes). Nada más terminar la Semana Santa de 2025 tuvieron que trasladar los ensayos al castillo de Santa Catalina, donde a los pocos días les dijeron que se tenían que marchar por el inicio de la programación ideada para este enclave municipal y la incompatibilidad con los ensayos.

De Santa Catalina pasaron al interior del Parque Genovés, donde ante los problemas e incluso amenazas de las personas sin hogar que habitaban por la zona sólo pudieron ensayar un día; y entonces regresaron al que tiempo atrás fue su punto de partida, el Paseo Carlos III, donde siguen llegando las denuncias vecinales y donde la falta de iluminación impedía seguir los ensayos a determinadas horas de la tarde.

El compromiso municipal

Tras la denuncia de la agrupación musical, desde el Ayuntamiento se lanzó un compromiso de buscar un "sitio digno" donde se pudieran realizar los ensayos sin molestar a la ciudadanía, avanzando entonces que ese nuevo espacio empezaría a utilizarse a principios del nuevo curso.

Ese momento ha llegado ahora, y el enclave elegido por el Ayuntamiento es el de las bóvedas de Santa Elena, donde Ecce Mater ha iniciado sus ensayos "con muchas ganas de disfrutar de esta nueva oportunidad tras tanto tiempo de espera", tal y como anuncia en sus redes sociales.