La banda Ecce Mater se queda sin sitio para ensayar en Cádiz

La agrupación musical Ecce Mater de Cádiz está viviendo en los últimos meses una auténtica estación de penitencia. Y no detrás de los pasos de misterio, que es lo que da sentido a esta formación gaditana; sino con el emplazamiento destinado para que los músicos puedan ensayar las marchas procesionales y preparar los repertorios musicales de la agrupación.

La situación está siendo tan peculiar, y sin visos de solución alguna, que la banda ha decidido lanzar un comunicado en el que expone lo que están viviendo estos últimos meses. Según informan, todo comienza apenas un par de semanas antes de la pasada Semana Santa, cuando el director del Baluarte de la Candelaria les comunica que ya no podían ensayar más allí debido a las quejas vecinales que sus ensayos ocasionaban cada tarde-noche (de 20.30 a 22.30 horas aproximadamente, que es el horario que tiene establecido esta formación para sus ensayos diarios).

Ante este revés, y en una época tan delicada como crucial para una formación musical de esta índole, la banda recurrió a la concejala de Cultura, Maite González, "porque a dos semanas de Semana Santa no podíamos quedarnos en la calle". Y gracias a la mediación de la concejala, "tras varios intentos fallidos de contactar con diversos representantes del área de Cultura, incluyendo técnicos y concejales como Carmen Montes y José Manuel Verdulla" (expone Ecce Mater en el comunicado) la banda pudo completar su preparación a la Semana Santa en el interior del Baluarte de la Candelaria.

"Pero tal y como pasó Semana Santa no nos dejaron ensayar allí", cuenta a este periódico el director de la agrupación musical, Óscar Albiol. Y a partir de ahí comenzó una peregrinación por diversos enclaves de ese cinturón de la ciudad que en su día aspiraba a ser universitario.

El primero de los destinos que le ofreció el Ayuntamiento fue el Castillo de Santa Catalina; un espacio que para la banda no es óptimo porque "ahí no se puede desfilar ni nada, y en invierno no se puede estar con el frío o el viento", además de tener justo al lado "los pisos de Hollywood, por lo íbamos a repetir los problemas de quejas y denuncias vecinales", según analiza Albiol. No obstante, nada de esto ha dado lugar porque a los pocos días "nos dijeron que en Santa Catalina iban a empezar los actos de la temporada y no podíamos seguir allí".

La siguiente parada de la agrupación musical Ecce Mater fue el Parque Genovés, el tercer espacio ofrecido por el Ayuntamiento para los ensayos. Allí ensayó la banda un solo día, "pero no se podía" por falta de luz (para que los músicos puedan leer correctamente las partituras), por cantidad de mosquitos ("sobre todo a esa hora de la tarde en la que ensayamos", precisa el director), por "falta de limpieza", o por las personas sin hogar que aseguran están acampando en el interior del Parque "y que llegaron a amenazar con llamar a la Policía".

Ante este triste periplo por enclaves gaditanos, la banda ha optado por volver al punto de partida, aquel donde ya estuvo hasta que en el año 2024 se le ofreció la alternativa del Baluarte de la Candelaria a raíz de quejas y denuncias vecinales constantes -entre ellas la de una vecina que literalmente reflejó en la denuncia que "la música de la Semana Santa me pone triste", aseguran en Ecce Mater-. El paseo Carlos III, frente al colegio del mismo nombre y del aulario La Bomba, ha vuelto a ser en estos últimos días el lugar de ensayo de la banda, que no está exento de problemas por falta de luz, "o el que pasa con la bici o el patín por medio, o los que van andando o corriendo y tampoco quieren coger por otro lado", lamenta Albiol.

De hecho, en el último ensayo de la agrupación este lunes, tuvieron que cortar antes de tiempo porque las farolas de esa zona estaban fundidas y no podían leerse bien las partituras.

"Queremos un sitio digno, que no tengamos que estar en medio de la calle", resume Óscar Albiol en nombre de la agrupación, que lamenta el comunicado porque "nuestra intención nunca fue hacer pública esta situación", sino "resolver internamente los obstáculos que se han enfrentado". "El actual escenario ha sobrepasado nuestras posibilidades de gestión", reconoce este colectivo musical, que denuncia "el desinterés mostrado por los responsables políticos, que han incumplido su compromiso y han ignorado el valor humano, social y cultural de esta agrupación que representa un activo importante en la vida musical y cofrade de la ciudad".

Apenas dos semanas de ensayo antes de las vacaciones

Explica Óscar Albiol que han decidido dar a conocer ahora su problemática porque ante el desinterés del Ayuntamiento temen que cuando comience el curso "volvamos a los mismos problemas que tuvimos antes de que nos ofrecieran irnos al Baluarte".

Apenas 10 días de ensayos le restan este curso a Ecce Mater, que esta semana prepara su participación en la fiesta del Corpus Christi (con un concierto el viernes en la plaza de San Francisco y con la diana floreada del domingo) y que la semana que viene participará también en la procesión del Corazón de Jesús (el viernes 27) y abriendo el cortejo del Corpus de San Antonio el sábado 28.

Por ello, Albiol llama la atención de que los problemas en los ensayos de estos días los padecen "mientras estamos preparando una participación de la banda precisamente para el Ayuntamiento".