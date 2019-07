Museos cofrades

Empecemos por el anuncio. Si no ha tenido oportunidad de ir a las exposiciones de Afligidos en la Casa Pemán y de Siete Palabras en su casa de hermandad de la calle Cobos, es absolutamente recomendable. Una vez visitadas las dos muestras, la conclusión que queda es que si una gran hermandad con tres siglos de historia puede presumir de bordados, tallas y platería al mismo tiempo que otra pequeña cofradía puede mostrar el interesante recorrido histórico, con dosis de esplendor, en sus primeros 75 años de vida, las cofradías de Cádiz tienen ante sí todo un potencial expositivo que bien merecería ese museo que prometió sin éxito el Ayuntamiento del PP y al que mira para otro sin descartarlo el de Podemos.

La muestra de Afligidos es todo un canto al arte que rodea a la Semana Santa. Una parte de los mejores bordados de la ciudad, diseños y ejecuciones de plata que hoy ya no se fabrican, un paso ideado por uno de los nombres propios de la imaginería (Castillo Lastrucci)... Piezas que el Jueves Santo, en muchos casos, pasan desapercibidas y que se pueden contemplar con todo lujo de detalles en la cuidada muestra que ha preparado el equipo liderado por Ramón Velázquez (con Lorenzo Alonso de la Sierra o Jesús Guerrero como asesores, que ahí es nada).

Pero es que la exposición documental de Siete Palabras sirve a la perfección al objetivo de la hermandad: dar a conocer su origen, la importancia que tiene y los hechos que han marcado su más que curiosa historia hasta llegar a la cofradía que conocemos.

De una de las cofradías más antiguas y con mejor y más amplio patrimonio de la ciudad, a una de las más modernas que no destaca precisamente por su patrimonio. En ambos casos, las cofradías han sabido presentar exposiciones de interés que sirven, en definitiva, para seguir poniendo en valor el mundo de las cofradías de la ciudad (tantas veces desconocido y otras tantas mal interpretado); además en verano, con lo que eso supone en relación a los visitantes que recibe la ciudad.

¿Cuántas exposiciones temporales de hermandades gaditanas no caben en ese museo cofrade entre la muestra de Afligidos y la de Siete Palabras? Estos dos ejemplos hablan por sí solo estos días de verano del potencial que hay, a nivel museístico y expositivo, en las casas de hermandad.

Ayuntamiento

La nueva configuración del equipo de gobierno de la ciudad, uniendo en la misma figura –Lola Cazalilla, una de las incorporaciones al equipo de José María González– a las concejalías de Cultura y de Fiestas anula el debate que existía en torno al mejor paradero de las cofradías (que hasta ahora dependían de Cultura y no de Fiestas, que sí gestiona el Corpus o la Patrona, por ejemplo). Habrá que ver ahora cómo se configuran los equipos de las dos concejalías y cuál es la relación que se establece con el Consejo.

Lamentablemente, el inicio no es positivo, ya que entre las atribuciones que el alcalde ha delegado oficialmente en la concejala no hay ni rastro de la Semana Santa como tal (sí figura la “organización y promoción del Carnaval gaditano” en el decreto de Alcaldía). La Semana Santa pasa al saco, se entiende, de “organización y promoción de las fiestas de la ciudad”, junto a los Juanillos o los Tosantos, o al propio Corpus. No parece que haya habido mucho tacto ahí para una Semana Santa que aspira, con ayuda –en principio– del Ayuntamiento a ser de Interés Turístico Nacional.

La concejal

El Consejo y la nueva responsable de Cultura ya han mantenido un primer encuentro oficial (el pasado jueves), en el que la disposición mostrada por Lola Cazalilla ha sido total para con las cofradías y la Semana Santa. Es lógica la satisfacción del Consejo al término de la reunión, después de cuatro años de absoluta orfandad con la anterior edil (que incluso intentaba cortar las vías de ayuda a las cofradías). Además, la concejal es hermana de un cargador de Afligidos y guarda vínculos macarenos en el pasado. Casi ná.

Descendimiento

El próximo proyecto en el que se va a embarcar la cofradía del Viernes Santo es el de incrementar la iluminación del paso, después de que hace unos años se estrenaran los nuevos faroles de orfebrería en las esquinas. La hermandad ha presentado ya el boceto de los nuevos puntos de luz; una curiosa combinación de farol y candelabro que aportará cinco puntos de luz más al paso en cada lateral. El proyecto lo hará el taller de Hermanos Fernández, y ya se está en la búsqueda de la financiación para conseguirlo.

Ecce–Homo

Curioso episodio el que ha vivido estos días la hermandad. Después de anunciar el nombramiento de Melchor Mateo como capataz general y la renovación de las dos bandas, la del misterio (Vera–Cruz de Utrera) hacía público un comunicado en el que poco menos que dejaba por mentirosa a la hermandad respecto a la renovación, anunciando que no volverían a tocar tras el Señor el Martes Santo. Según la hermandad, el acuerdo estaba cerrado con el director de la formación, que se marcharía por un descontento ¡con los bocadillos! que ya no se entregan tras la procesión. Suena a excusa barata, pero bandas hay a cientos en Andalucía. Y puede que incluso de mejor calidad...

El Consejo

Cuando va camino del ecuador de su mandato, Juan Carlos Jurado ha recibido la primera dimisión de la permanente. Se trata de Javier Martín, que se marcha por motivos laborales y familiares, no por ningún problema con la permanente.

La música fiel a Gerasa

Con esta foto de familia –alcalde de Cádiz incluido– dio por concluida la Tertulia Cofrade Al Palo el trabajo realizado para que la mejor música semanasantera suene una Cuaresma más en la ciudad. La entrega del donativo al Hogar Gerasa para seguir ayudando a la labor que realizan es la mejor recompensan a las horas de trabajo, de esfuerzo, de reuniones y de idas y venidas que la tertulia que preside Ramón Velázquez realiza cada año en beneficio de la música procesional de la ciudad, de la Cuaresma gaditana pero, principalmente, de esta buena causa. Y ya buscan el concierto número 27.