Lunes Santo en San Fernando: Larga y tensa espera en Ecce Homo

Una larga y tensa espera ha marcado la jornada de este Lunes Santo malogrado por la lluvia en el barrio de la Pastora, donde los hermanos del Ecce Homo han aguardado hasta el filo de las nueve de la noche -dos horas más tarde de la prevista para la salida- antes de tomar la decisión que nadie quería después de dos años sin procesiones en la calle pero que al final resultó ser la única posible.

De hecho, agotado el plazo de la segunda prórroga que la junta de gobierno había pactado con el Consejo de Hermandades y con la otra cofradía del día que todavía estaba pendiente de echarse a la calle -la de Jesús de Medinaceli- seguía lloviendo y nada hacía presagiar esa tregua que en vano se estuvo esperando durante toda la tarde.

Así que no hubo otra opción para la junta de gobierno que preside Ramón Cao que la del 'no se sale', aun cuando la decisión arrancó las lágrimas de no pocos hermanos y aún cuando en la Pastora mucha gente se resistía a darse por vencido y confiaba en que la cofradía pusiera la cruz de guía en la calle. En el interior del templo se vivieron momentos muy emotivos cuando la cuadrilla de cargadores se metió bajo los palos para mover los pasos de manera que quedaran uno al lado del otro antes de abrir las puertas del templo.

De hecho, a media tarde -y a pesar de que ya Afligidos había confirmado que no salía- se llegó a pensar que la espera hasta las nueve de la noche daría ese margen suficiente para dejar que lo peor de la borrasca pasara y se pudiera aprovechar la tregua que los pronósticos daban para la noche. Incluso se acordó un recorrido más corto para la salida que se dio a conocer. Pero la espera fue en vano. No hubo suerte.