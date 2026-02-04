Los vecinos de la calle Las Cortes de San Fernando no ven en la Magdalena una solución a su problema

La Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro lo tiene claro: sus miembros no creen que la solución a sus problemas con el ocio nocturno pase por el futuro espacio que el paseo de La Magdalena reservará a la actividad hostelera. Así lo explica el presidente de este colectivo vecinal, Antonio Cabrerizo.

En primer lugar, la asociación no considera que la próxima zona hostelera, que también debería dar cabida a bares de copas, vaya a servir para descongestionar el entorno de las calles Las Cortes y Cervantes. Y pone como ejemplo a un Bahía Sound que, mas allá de los conciertos, también ofrece un ocio nocturno en verano que no sirve para aliviar la afluencia en estas calles durante los meses estivales.

“La gente está muy cómoda en el centro de la ciudad y poner de moda un sitio nuevo no es tan fácil. Por mucho que La Magdalena encuentre su público mucho nos tememos que el entorno de la calle Las Cortes seguirá abarrotado”, explica el responsable de este colectivo vecinal.

Por otro lado, esta asociación muestra sus reservas sobre que los plazos previstos por el equipo de gobierno para el inicio de la actividad hostelera en La Magdalena se vayan a cumplir. Hay que recordar que los planes del gobierno local pasan por adjudicar las concesiones de los módulos hosteleros del futuro paseo durante este mismo año para que las obras necesarias se ejecuten durante el primer trimestre de 2027 de cara a la apertura de los negocios en primavera del próximo año.

El gobierno local ya ha mantenido un encuentro para abordar este proyecto en el que estaban presentes los dos colectivos hosteleros de la ciudad: la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) y la Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hostelería e Industrias de San Fernando (Acosafe). Ambas catalogaron el espacio previsto en el paseo como “un proyecto muy interesante, con mucho potencial y atractivo” y como “una gran oportunidad de futuro”.

Incumplimientos

Por otro lado, la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro advierte sobre “el incumplimiento sistemático de los hosteleros de las calles Las Cortes y Cervantes” respecto a varias de las restricciones contempladas en el decreto de Alcaldía emitido el pasado mes de diciembre.

En este sentido, los vecinos indican que las marcas en el suelo que delimitaban los espacios de las terrazas ya se han ido borrando y que en muchas ocasiones los locales vuelven a ocupar zonas que no les corresponden.

También, explica el colectivo, muchos establecimientos siguen sin colocar protectores en patas de sillas y mesas para amortiguar los ruidos que, en mayor parte, se producen durante las tareas de montaje y desmontaje de las terrazas.

La asociación asegura que, además, hasta hace bien poco los negocios no han cumplido con su obligación de tener visibles carteles que informen sobre la necesidad de disminuir el ruido para el descanso de los vecinos.