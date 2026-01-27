Los hosteleros de San Fernando ven en La Magdalena “una gran oportunidad de futuro”

La semana comenzaba con el Ayuntamiento informando que había mantenido un encuentro con empresarios, inversores y representantes del sector hostelero, tanto de San Fernando como de la provincia, para abordar la presencia de bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio nocturno en el futuro paseo de La Magdalena. Y es que la presencia de establecimientos hosteleros también formará parte importante del ADN de este espacio, que será determinante en la dinamización de la ciudad y pondrá el foco en el desarrollo de la zona este de La Isla. De hecho, ya hay emprendedores y empresas que han mostrado su interés por instalarse allí que recibirán en estos días, por parte del Ayuntamiento, un dossier con planos e información para que puedan valorar sus opciones.

El equipo de gobierno sabe que no hay tiempo que perder y está obrando en consecuencia. Sin ir más lejos, sus planes pasan por adjudicar las concesiones a lo largo de 2026 para que los concesionarios puedan ejecutar las necesarias obras durante los primeros meses de 2027 de cara a la apertura de sus establecimientos en primavera del próximo año.

En dicha reunión estuvieron presentes representantes de los dos colectivos locales vinculadas a este sector: la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) y la Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hostelería e Industrias de San Fernando (Acosafe). Ambas coinciden en señalar la zona de La Magdalena como “un proyecto muy interesante, con mucho potencial y atractivo” y lo definen como “una gran oportunidad para la hostelería isleña”. Lo cierto es que este espacio, por su situación y dimensiones, será un escaparate inmejorable que este sector debe saber aprovechar.

A este encuentro acudió uno de los hosteleros de referencia de San Fernando: Javier Gutiérrez, gerente de La Tapería de Javier y de la Abacería de Javier y asociado de Acosafe. Para este emprendedor el secreto del éxito del futuro espacio de La Magdalena “pasa por la diversidad”. “Cuando el paseo esté terminado y la Feria vuelva allí, La Magdalena va a ser un lugar de referencia, en el que lo verde va a cobrar gran protagonismo y que va a permitir que convivan todo tipo de negocios hosteleros, desde apuestas locales hasta franquicias. Y todo ello a un paseo del centro de la ciudad”, explica Gutiérrez.

Por otro lado, este empresario subraya la conveniencia de que se refuerce el vinculo de la zona con los deportes náuticos, ante la cercanía del caño, y la necesidad de que se refuerce en la medida de lo posible la capacidad para aparcamiento para “ponérselo fácil a los isleños que lleguen a la zona desde barrios más lejanos y a aquellos que visitan la ciudad”.

Por su parte, el vicepresidente de Asihtur y gerente de la céntrica Cervecería La Gran Vía, Antonio Alba, explica que con esta reunión el Ayuntamiento también ha querido conocer de primera mano la opinión que sobre las posibilidades de este espacio tienen los propios hosteleros, que son quienes mejor conocen la realidad del sector y pueden ofrecer las claves más útiles al equipo de gobierno. “El Ayuntamiento está abierto a escuchar cada opinión y a valorar cada idea que podamos aportar”, indica Alba.

El representante de Asihtur, que también acudió al encuentro mantenido el pasado martes 20, también destacó la capacidad que tendrá esta zona de hostelería para contribuir a la creación de empleo y para dinamizar la actividad económica de la ciudad desde La Magdalena.

López Gil, presentando el proyecto a los hosteleros y empresarios. / J.A.S.B.

Los detalles

El espacio que La Magdalena reservará para la hostelería alternará módulos más pequeños, de entre 100 y 150 metros cuadrados, hasta grandes espacios hosteleros que podrán superar los 500 metros cuadrados. Además, se contempla la posibilidad de construcciones de dos alturas, terrazas superiores e inferiores y diferentes tipologías de espacios al aire libre.

Los criterios estéticos para estos módulos vendrán marcados por la imagen del auditorio El Astillero, con aspecto industrial y referencias a naves fabriles, pero permitiendo diversidad en materiales, estructuras y distribución interior según las necesidades y para que cada proyecto mantenga su propia identidad.