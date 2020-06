El único acceso disponible en la playa de Camposoto se queda pequeño ante la gran afluencia de bañistas

El único acceso disponible en la playa de Camposoto -debido a las obras para la reparación del paseo que se están llevando a cabo y que obligan a mantener cerrada la práctica totalidad de la carretera- se ha quedado pequeño y ha resultado ser a todas luces insuficiente para dar cabida a la enorme afluencia de isleños que en este domingo de junio se ha acercado a disfrutar de sol y del mar.

Agentes de la Policía Local se han esforzado en controlar este único punto de entrada por el que el trasiego de bañistas ha sido continuo desde primeras horas de la mañana y especialmente intenso pasado el mediodía. Desde la entrada a la pasarela, han informado de las medidas a seguir en este nuevo escenario que brinda el verano del coronavirus y han pedido especialmente a los usuarios que utilicen la mascarilla para entrar y salir de la playa dado que en el acceso resultaba imposible mantener una distancia mínima al coincidir tanta gente.

En el interior de la playa, otra pareja de funcionarios de la Policía Local han patrullado a bordo de uno de los vehículos quads para asegurarse de que los grupos de bañistas mantenían la distancia de seguridad entre una sombrilla y otra, que debe ser de cuatro metros.

Aunque no se ha registrado ningún incidente de relevancia, y los isleños en general no han tenido problemas a la hora de seguir las recomendaciones que le daba la Policía Local, ha sido una jornada especialmente complicada dada la gran afluencia de gente que se ha dado cita en la playa de Camposoto -algo previsible dado el buen tiempo de este domingo de junio- y que, irremediablemente, se ha concentrado en un único punto al no haber disponible todavía más que un acceso habilitado por la continuación de las obras.

Estas circunstancias -unidas a la falta de servicios, que todavía no están preparados- han desatado también las quejas de algunos de los ciudadanos que se han acercado hoy a la playa de Camposoto. Los desperfectos de la pasarela, donde el pasado viernes un hombre se cayó y se fracturó la cadera y el fémur, han sido uno de las carencias más señaladas por los isleños al lamentar que la playa, a 7 de junio, no estuviese todavía en condiciones.

La única bolsa de aparcamientos disponible, la que se sitúa a la entrada, se ha llenado de coches desde temprano, lo que ha obligado a numerosos isleños a utilizar los estacionamientos del centro de interpretación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y a dirigirse a la playa andando desde allí.

Las numerosas dudas acerca de lo que se puede o no hacer en la playa que los usuarios han planteado a los agentes de servicio han sido otra de las pautas de este domingo de pretemporada, que un año más ha vuelto a pillar desprevenido y a medio gas a Camposoto.

Las obras del paseo peatonal que se ha levantado sobre el caño que discurre en paralelo a la playa se prevén concluir en torno al próximo día 15 de junio, según la información facilitada por la Junta. Así que hasta entonces no se espera que se puedan retirar las vallas y levantar las restricciones al tráfico rodado que obligan ahora a concentrarse en un único punto.