Mascarillas obligatorias en los accesos, cámaras y más tramos de pasarela: así será la playa de Camposoto en el verano del coronavirus

La playa de Camposoto se prepara para una temporada insólita. El verano del coronavirus obligará a adoptar una serie de medidas excepcionales entre las que se incluyen el uso obligatorio de mascarillas en los accesos, el aumento de la limpieza o la utilización de cámaras para conocer la afluencia de bañistas.

Todas estas medidas se recogen en el plan de contingencia que el Ayuntamiento isleño ha redactado y que acaba de dar a conocer, un documento que garantiza el uso y disfrute de la playa en condiciones de seguridad.

Según el plan de contingencia, no obstante, la playa de Camposoto tiene "una capacidad de recepción elevada", por lo que no tendría problemas de aforo para dar cabida a los bañistas aplicando las directrices y recomendaciones de la normativa andaluza y teniendo en cuenta la necesidad de aumentar la distancia social entre ellos.

Así lo señala el Ayuntamiento isleño en un comunicado en el que recuerda que la superficie útil de la playa, tan solo la de la zona acotada para el baño, que se reparte entre los distintos accesos, es de 120.000 metros cuadrados; lo que -con un aforo de 4 metros cuadrados por persona- supone que tiene capacidad para 30.000 personas, mucho más de la afluencia habitual que registra cada verano.

En el caso de la playa de La Casería, aplicando los mismos parámetros, se estima que la playa puede acoger a unas 650 personas con las garantías sanitarias previstas. No obstante, el uso de esta otra playa es prácticamente anecdótico en comparación con Camposoto.

La clave para determinar la afluencia máxima de la playa isleña la da el número de aparcamientos de los que dispone, que asciende en concreto a 1.240 plazas. Eso, evidentemente, condiciona el número de bañistas que acude a diario.

El Ayuntamiento calcula que el máximo de personas que pueden acceder por coche o vehículos de dos ruedas es de unas 5.000 diarias, a las que se sumarían las que llegarían por transporte público o autobuses privados de otras localidades. En este caso, según los datos de los últimos cuatro años de la media por temporada, el máximo alcanzado es de 1.350 personas al día.

Las cifras que se manejan están, por lo tanto, muy por debajo de ese tope de las 30.000 personas. No obstante, los cálculos se han hecho solo teniendo en cuenta los 2,1 kilómetros que se acotan para el baño y por donde se reparten los distintos accesos. Así que la capacidad real de la playa de Camposoto podría incluso triplicarse si se tiene en cuenta los más de 6 kilómetros que existen hasta llegar a la punta del Boquerón.

Según el Ayuntamiento, "eso permite ganar superficie de reserva hacia donde se podría derivar a las personas en caso de necesidad o de tener que mantener el nivel de aforo con todas las medidas de distanciamiento social".

Control del aforo, zonas y sombrillas a 4 metros

El control del aforo se realizará asegurando en todo momento el distanciamiento social en lo que se refiere al espacio entre tumbonas, sombrillas y otros elementos. A efectos indicativos, el plan recoge que los ejes de las sombrillas no se podrán instalar a distancias inferiores de 4 metros entre grupos. En ningún caso estará permitida la invasión de hábitat sensibles como sistemas dunares con el fin de aumentar la superficie de ocupación por las personas usuarias de la playa.

El documento elaborado también recoge que se va a parcelar la playa en grandes zonas. En concreto, la zona seca de baño vigilada de 2.100 metros se dividirá en 8 zonas con distintos colores, a las que se podrá acceder por un único punto bidireccional controlado, y en el que será de uso obligatorio la mascarilla por parte de los usuarios.

Esta zonificación va a permitir facilitar la identificación de espacios, poder mejorar el control del acceso y el aforo, facilitar la orientación de las personas y dar información precisa en caso de saturación en cada momento.

La vigilancia y el control del aforo de las playas ante el Covid-19 se realizará gracias a los 20 auxiliares contratados por la Junta de Andalucía en San Fernando para tal efecto. Estos trabajadores actuarán bajo la dirección de la Policía Local y velarán por el cumplimiento de las directrices y recomendaciones dadas tanto por la autoridad competente en salud, como por el Ayuntamiento. También informarán a los usuarios sobre las medidas preventivas y de seguridad de obligada aplicación.

Otra de las medidas recogidas en el plan de contingencia para lograr una mejor distribución de los bañistas en la arena es la ampliación de las pasarelas instaladas en paralelo a la línea de costa, lo que va a permitir un mayor desplazamiento de las personas y que no se concentren todas en la misma zona. En concreto, se van a instalar casi 1.700 metros cuadrados más de pasarela para esta mejora de la accesibilidad.

Además, para que los usuarios tengan en todo momento información de la densidad de personas en la playa, se van a instalar cámaras que ofrecerán en tiempo real información de la playa de Camposoto. Esto va permitir a los bañistas saber antes de llegar al destino la situación de la playa y la densidad de uso de las distintas zonas a vista de pájaro. Serán 8 cámaras —sin reconocimiento facial— conectadas por conexión 4k a los postes de los servicios de playas.

De la misma forma, se trabaja en la utilización de medios digitales de información sobre la ocupación de los aparcamientos, lo que va a permitir el cómputo de las plazas ocupadas y libres, y difundir la información a través de un dispositivo móvil que el usuario podrá consultar antes de acudir a Camposoto. Este sistema será una primera fase del proyecto de digitalización de los aparcamientos que forma parte del concepto de ‘Smart City’ en el que trabaja el Ayuntamiento, y que prevé la digitalización completa de los estacionamientos para dar información útil y segmentada a la ciudadanía, y que en el caso de la playa avanzará en próximas temporadas al mismo ritmo que las obras de transformación de los accesos y del entorno.

El plan de contingencia recoge que el horario para labores de limpieza y desinfección de la playa serán de 6.00 a 10.00 horas, mientras que el de los servicios de salvamento es de 11.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y de 11.00 a 21.00 horas los sábados, domingos y festivos.

El documento elaborado por el Ayuntamiento también establece un servicio de recogida de residuos con mayor frecuencia, con una limpieza intermedia de 16.00 a 21.00 horas, y los contenedores serán de pedal para evitar el contacto manual del usuario con ellos. Se procederá a la colocación de papeleras a lo largo de toda la playa, reforzando la dotación en las entradas y salidas de la playa.

Los usuarios que quieran hacer uso del servicio del baño asistido en el Módulo 5 Estrellas deberán pedir cita previa, ya que en estas instalaciones también hay que respetar las medidas de distanciamiento social entre las diferentes unidades de convivencia (de la misma vivienda). Además, los elementos utilizados por las personas con movilidad reducida (tumbonas, sombrillas, muletas anfibias, sillas anfibias, grúa, etc.) deberán ser desinfectados tras cada uso.

En lo que respecta al uso de duchas y aseos, no se podrá hacer uso de las duchas interiores de los módulos, y los baños serán usados en caso estrictamente necesario y siempre contando con medidas de seguridad como que se prohíba el acceso sin calzado, contar con gel hidroalcohólico, controlar la ocupación, mayor frecuenci de limpieza y desinfección, ventilación frecuente, dispositivos no manuales de apertura de grifos, etc...

En el caso de las duchas y lavapiés exteriores, serán de accionamiento no manual, y en carteles informativos se explicará su utilización y la obligación de mantener la distancia de seguridad, haciendo uso de los mismos sólo una persona bañista, salvo en el caso de menores o personas dependientes. En las duchas y lavapiés exteriores se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de aquellas partes susceptibles de entrar en contacto con la piel con varias desinfecciones diarias.

Van a ser un total de cuatro duchas exteriores, una nueva en el módulo del acceso 4, en el que se ha renovado por completo todo el equipamiento, y otras tres en el resto de módulos, que además se van a pintar para dar uniformidad estética con el que se estrena.

Las características de esta temporada de playa, marcadas por la crisis sanitaria del Covid-19, también obligan a prohibir actividades recreativas como los juegos de pelota; las actividades deportivas en la arena; el uso de materiales hinchables como colchonetas, pelotas, materiales de juego (salvo elementos de flotación como manguitos, etc); y la venta ambulante.

En los puestos de Socorro también se extremará la limpieza, nadie ajeno al servicio activo de la jornada laboral podrá estar presente en ellos y solo se atenderá a un usuario cada vez, que no podrá estar acompañado, salvo en el caso de que la víctima sea menor de edad o dependiente.

Los socorristas deberán llevar equipos de protección para realizar cualquier atención sanitaria que requiera realizarse a menos de 2 metros de distancia.

También se desinfectarán con frecuencia las embarcaciones o los vehículos de este servicio. Además, esta temporada contarán con dos nuevos quads 4x4.

Por último, el plan de contingencia incluye todas las medidas de información a la ciudadanía, que se harán tanto in situ (mensajes de megafonía, carteles informativos en los accesos y los aseos, etc.), y on line (a través de todos los canales abiertos que el Ayuntamiento de San Fernando dispone actualmente como página web, perfiles de redes sociales, pantallas de autobuses urbanos e interurbanos y plataforma OTT).

También se realizarán campañas informativas.