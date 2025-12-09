Tres óperas y un réquiem para celebrar el aniversario de Mozart en San Fernando

Tras la presentación de la programación de invierno del Real Teatro de Las Cortes —que ha agotado varias de sus funciones en apenas unas horas—, el Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado una nueva propuesta fuera de programación con motivo de una efeméride cultural de alcance internacional.

En 2026 se conmemora el 270º aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart y la ciudad se sumará a esta celebración con una iniciativa impulsada por la Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera (ASGAO), que permitirá acercar la música del compositor al público isleño.

Mozart es una de las figuras más influyentes y relevantes de la historia de la música clásica, considerado patrimonio cultural universal. Difundir su obra contribuye a la preservación de una herencia artística esencial, además de ofrecer una herramienta pedagógica de enorme valor que fomenta la creatividad, la apreciación musical y el desarrollo cognitivo.

Serán tres funciones en el Real Teatro de Las Cortes que se celebrarán el 17 de enero con Las bodas de Fígaro, el 23 de mayo con Così fan tutte y el 31 de octubre con Don Giovanni. Los espectáculos se presentarán en formato músico-teatral, con textos en castellano y traducción simultánea, y serán interpretados por solistas, coro y orquesta de ASGAO.

Las funciones contarán con taquilla, cuyas entradas se venderán en la ticketera habitual y se pondrán la semana que viene a la venta. El precio será de 12 euros para butaca, platea y principal, y de 12 euros para anfiteatro.

Además de estas representaciones en el Teatro, dentro de la programación de Cuaresma del próximo año, ASGAO también representará el Réquiem de Mozart en la Iglesia del Carmen el próximo 14 de marzo, con entrada gratuita.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, destaca que San Fernando se suma a una celebración de dimensión mundial con una propuesta de calidad que permitirá disfrutar de tres títulos esenciales de la ópera mozartiana.

La música de Mozart "es una herramienta pedagógica excelente: fomenta la apreciación musical, la creatividad y el desarrollo cognitivo". Actividades como conciertos didácticos o talleres pueden acercar la música clásica a jóvenes y adultos, algo de especial relevancia en una ciudad con tanto número de músicos y músicas, y de bandas como San Fernando. "Y todo ello, además. de la mano de una entidad con la experiencia y profesionalidad de ASGAO", concluye Pacheco.

Las bodas de Fígaro

Considerada una de las óperas más representadas de Mozart, Las bodas de Fígaro es una ópera bufa en cuatro actos que desarrolla un ingenioso enredo amoroso lleno de humor y situaciones disparatadas. Es la primera de las tres colaboraciones entre Mozart y el libretista Lorenzo Da Ponte. ASGAO ofrecerá una versión adaptada en la que los recitativos cantados en italiano se sustituyen por texto teatralizado en castellano, lo que facilita su seguimiento y la hace especialmente accesible para todo tipo de públicos.

Così fan tutte

Esta ópera, también fruto de la colaboración entre Mozart y Da Ponte, es una comedia refinada que aborda con ironía y ligereza los temas de la fidelidad, el engaño y la naturaleza humana. Dos jóvenes oficiales ponen a prueba la lealtad de sus prometidas en un juego ideado por un filósofo cínico que pretende demostrar la inconstancia del amor. Con una música luminosa y equilibrada, Così fan tutte combina humor, crítica social y un profundo retrato emocional de sus personajes.

Don Giovanni

Considerada una obra maestra absoluta, Don Giovanni fusiona drama, comedia y elementos sobrenaturales para narrar la historia del célebre seductor Don Juan. El protagonista, arrogante y desafiante, se enfrenta a las consecuencias de sus actos en una trama que avanza hacia un desenlace moral y sobrecogedor. La partitura, de enorme fuerza expresiva, transita desde lo cómico hasta lo trágico con una intensidad que convierte esta ópera en una de las más influyentes de la historia.

Esta propuesta adquiere aún más sentido en una ciudad como San Fernando, con un tejido musical sólido y un notable número de bandas y profesionales vinculados a la música.