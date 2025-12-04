Llega la temporada de invierno al Teatro de las Cortes con Lalachus, Santiago Auserón, Morera y las Niñas de Cádiz

Morera, Las Niñas de Cádiz, Lalachus y Bertus o Santiago Auserón son algunas de las propuestas más llamativas de la nueva cartelera que presenta el Real Teatro de las Cortes en su programa de invierno. Las primeras entradas se pondrán a la venta ya este viernes a través de la plataforma digital para la adquisición de localidades con la que cuenta el Ayuntamiento de San Fernando: teatrodelascortes.sacatuentrada.es.

La temporada, que arrancará el 24 de enero con la version del clásico de Tennessee Williams -Un tranvía llamado deseo- que lleva de la mano de David Serrano. A partir de ahí, se levantará el telón del principal escenario de La Isla para brindar ocho nuevos espectáculos. Eso sí, muchos de ellos -en previsión de ese lleno absoluto que prometen- contarán con doble función. Es el caso de Morera, Las Niñas de Cádiz, Lalachús y Bertus o de la última propuesta de Yllana, centrada en el mundo del fútbol.

El bailaor isleño Alberto Sellés con Iván Orellana se encargará de poner el cierre a esta nueva programación en la jornada del 21 de marzo con Deuteronomio 5:8-10.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, se ha encargado este jueves de presentar los contenidos de la nueva temporada de invierno, con la que el Teatro de las Cortes -ha recordado- continúa un éxito de público "que no es casual".

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, durante la presentación de la temporada de invierno en el Teatro de las Cortes de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

La edil ha destacado la presencia -y el éxito asegurado- de Morera o Las Niñas de Cádiz, que suponen una apuesta segura para llenar el patio de butacas. Pero también el interés por captar a un público más joven con espectáculos como la propuesta de Lalachus y Bertus, que recalará en La Isla en las jornadas del 13 y 14 de marzo. También "el clásico del humor" que es Yllana, con una obra que está teniendo un gran éxito en los teatros y que brinda una divertida mirada hacia el mundo del fútbol: Gool.

Olvidadas será el espectáculo con el que el Teatro de las Cortes se sumará a la conmemoración del 8 de Marzo, "una propuesta que desde el flamenco va a reivindicar a la Generación del 27 y, en especial a Las Sinsombrero, las mujeres olvidadas de esa generación".

Y una de las citas más interesantes, sin duda, será la presentación del último disco de Santiago Auserón, Nerantzi, uno de los grandes de la música española, que ofrecerá un concierto en San Fernando el 20 de marzo.

Todos los espectáculos de la temporada de invierno, uno a uno