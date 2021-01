Los trámites para reconocer al Castillo como museo se inician con 5 años de retraso, denuncia el PP de San Fernando

Aunque hace 5 años que el gobierno municipal abordó el traslado del contenido expositivo del Museo Histórico Municipal, el Castillo de San Romualdo sigue, a fecha de hoy, sin tener la consideración de museo. Y, de hecho, no ha sido hasta ahora cuando desde el ejecutivo de Patricia Cavada se han iniciado los trámites para regularizar esta situación.

El PP isleño lo ha denunciado hoy responsabilizando una vez más a la alcaldesa socialista del desmantelamiento de las instalaciones de la calle Real para dar cabida al despacho de la Alcaldía. Así que San Fernando, a día de hoy, "continúa sin contar con un Museo Municipal".

Recuerdan los populares que, según recoge la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, para que un edificio tenga la consideración de museo, deberá contar, entre otros muchos requisitos legales, con un documento fundamental, que es el denominado plan museológico. "Sin este documento -señalan desde el PP- no hay museo, y de ello es consciente Patricia Cavada que, no obstante, ha estado engañando a la opinión pública con el único objetivo de no encontrar rechazo a la decisión de cerrar el Museo Histórico Municipal para hacerse un nuevo e innecesario despacho".

Sin embargo, dice el PP, no ha sido hasta ahora, cinco años después, cuando desde el Ayuntamiento isleño se han iniciado los trámites para conseguir desde el Ayuntamiento isleño la consideración de museo.

"El pasado día 2 de diciembre de 2020, se adjudicó por 6.050 euros, la redacción de los textos científicos y especializados para la realización de una memoria diagnóstico de necesidades para la redacción de los proyectos de museología y museografía del Castillo de San Romualdo, motivado por el expediente de traslado definitivo del Museo de San Fernando este inmueble", afirma.

Para la formación, el trámite municipal que se lleva a cabo ahora, constata que se trata de "un engaño a los isleños, que dura cinco años". El PP, de hecho, recuerda que solicitado en numerosas ocasiones -la última vez el 8 de octubre de 2019- una copia de los proyectos museológicos y museísticos que supuestamente se emplearon para el "traslado" del Museo de la ciudad. "Entendemos por qué no nos responden, porque ambos documentos no existen", afirman los populares.

El PP lamenta así que, tanto San Fernando como los ciudadanos, "estén sufriendo las consecuencias de un gobierno tan opaco como es el que preside Cavada". "No decir la verdad es una irresponsabilidad que debe pasarle factura a la alcaldesa socialista. El patrimonio de todos los isleños ha estado sin exponerse, sin poder contemplarse, y permanecen arrumbados en un antiguo colegio, sin las mínimas medidas de protección. ¿Es este el cambio de modelo que pregonan para la ciudad", denuncia.