El teatro clásico vuelve a San Fernando de la mano del grupo Balbo

El Ayuntamiento de San Fernando, en colaboración con la Real Academia San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, informa de que este viernes 13 de febrero, a partir de las 11.00 horas, estarán disponibles las invitaciones gratuitas para asistir a la representación de Asamblea de Mujeres, a cargo del Grupo Teatro Balbo.

La función tendrá lugar el próximo 10 de marzo a las 20.00 horas en el Real Teatro de las Cortes, en una actividad abierta a toda la ciudadanía hasta completar aforo. Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación del curso académico 2025/2026 de la Real Academia San Romualdo, entidad que cuenta con la colaboración municipal a través de subvención nominativa.

Asamblea de Mujeres, obra del dramaturgo griego Aristófanes, presenta la historia de Praxágora y sus compañeras, quienes deciden tomar el poder de la Asamblea convencidas de que ha llegado el momento de cambiar las cosas. Sin embargo, no todos estarán de acuerdo y no todo saldrá como esperaban. Se trata de una comedia en la que humor y reflexión avanzan de la mano, abordando cuestiones sociales que, pese al paso de los siglos, mantienen vigencia.

Además, durante los días 10 y 11 se llevarán a cabo representaciones dirigidas al alumnado de Secundaria que asistirá al teatro, con el objetivo de acercarles la obra y fomentar su interés por la cultura y las artes escénicas.

El montaje está dirigido por Chema de la Flor e interpretado por el grupo de teatro grecolatino juvenil Balbo. Teatro Balbo es una asociación cultural sin ánimo de lucro que, desde 1974, trabaja por la promoción y difusión del teatro grecolatino. La integran jóvenes estudiantes de Secundaria y Bachillerato de distintos centros de El Puerto de Santa María, que dedican su tiempo y esfuerzo a la preparación de montajes teatrales, compartiendo una experiencia artística y formativa única.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha recibido numerosos premios y ha participado en los principales festivales de teatro clásico de la península Ibérica.

La representación de Asamblea de Mujeres constituye una nueva oportunidad para acercar el teatro clásico al público general, dentro del compromiso conjunto del Ayuntamiento y la Real Academia San Romualdo por fomentar la cultura y las artes escénicas en la ciudad.