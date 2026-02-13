Redescubriendo la capilla del colegio de las Carmelitas en San Fernando: ponencia y exposición sobre el singular edificio

Acto organizado en San Fernando por el Colegio de Arquitectos de Cádiz sobre la capilla del colegio de las Carmelitaasa

El Centro de Congresos de la Real Isla de León acoge una exposición sobre la capilla del Colegio Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas), dentro del ciclo ‘Episodios de la arquitectura moderna en la provincia de Cádiz’. Una iniciativa, que ayer se inauguraba, que pone el foco en uno los edificios más singulares de la arquitectura moderna en la provincia y que se enmarca en la conmemoración del 200 aniversario de la congregación Vedruna.

La muestra, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando, es fruto del convenio suscrito entre ambas instituciones para la promoción y difusión del patrimonio arquitectónico local.

La capilla del colegio, proyectada a mediados de los años sesenta por los arquitectos Alfonso Fernández Castro y Manuel Guzmán Folgueras, constituye una pieza destacada de la arquitectura contemporánea en la provincia de Cádiz. El edificio supuso en su momento una ruptura con los esquemas tradicionales, incorporando nuevas corrientes arquitectónicas y una forma innovadora de entender el espacio, la luz y la relación entre lo espiritual y lo contemporáneo.

Exposición sobre la capilla del colegio de las Carmelitas en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Durante la inauguración y el conversatorio anterior estuvo presente uno de los autores del proyecto, el arquitecto Alfonso Fernández Castro, cuya participación aportó un valioso testimonio directo sobre el proceso creativo y el contexto histórico en el que se concibió la obra.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, destacó que "no se trata solo de un espacio religioso, sino de una obra arquitectónica con identidad propia que forma parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad y que debemos reconocer, proteger y difundir". Asimismo, subrayó que iniciativas como esta permiten redescubrir edificios cotidianos desde una mirada más consciente, ampliando la percepción del patrimonio más allá de los ejemplos históricos tradicionales.

"La exposición contribuye así a reforzar la conciencia patrimonial de la ciudad y a reconocer la arquitectura moderna como parte esencial de la identidad urbana de San Fernando", señala el Consistorio isleño.

Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz su labor constante por acercar la arquitectura a la ciudadanía, así como a los investigadores y profesionales que han hecho posible este proyecto. De igual forma, se ha agradecido el trabajo del Colegio Vedruna Nuestra Señora del Carmen por su esfuerzo y dedicación, máxime en la conmemoración de su bicentenario.