El Colegio de Arquitectos saca a la luz los valores de la capilla del colegio de las Carmelitas en San Fernando

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz destapa los valores de la capilla del Colegio Nuestra Señora del Carmen de San Fernando (Carmelitas) un conversatorio y una exposición que tendrán lugar este jueves, 12 de febrero a las 18.00 horas, en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León. La actividad se completará con una visita guiada al singular edificio, obra de los arquitectos Alfonso Fernández Castro y Manuel Guzmán Folgueras.

El inmueble, construido entre 1964 y 1966 en la calle Colón, resultó transgresor para su época, convirtiéndose en un destacado exponente de la arquitectura moderna. Sus autores, entonces jóvenes arquitectos, proyectaron una edificación singular con influencias de maestros nórdicos, rica en matices, materia y luz, y marcada por una fachada de gran fuerza expresiva. Los elementos utilizados, el singular campanario, la armoniosa estancia, el diseño en madera de su interior y el original altar, serán objeto de un conversatorio que ahondará en la capacidad de la arquitectura para construir lugares simbólicos desde el pleno dominio del oficio.

Bajo el título La capilla del Colegio Nuestra Señora del Carmen, en San Fernando (1964-1966), participarán en este conversatorio Pilar Gallego, vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz; Ángel Martínez García-Posada, profesor titular de la ETSA de la Universidad de Sevilla y tutor de la investigación; Elena Espinosa y Paula Morales, arquitectas adjudicatarias de la beca de investigación; y Alfonso Fernández Castro, arquitecto y coautor del proyecto. La sesión estará moderada por Tomás Carranza, jefe del área de formación y cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.

Capilla del colegio Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) en la calle Colón de San Fernando / Francis Sánchez Castro (Colegio de Arquitectos de Cádiz)

Un evento que contará con la presencia de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, la decana del Colegio de Arquitectos, Paula Vilches, la directora del Colegio Vedruna Nuestra Señora del Carmen de San Fernando, Yolanda Coto, y la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, Isabel Suraña.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del bicentenario de la fundación de la congregación de la Carmelitas de la Caridad-Vedruna, forma parte de las acciones de divulgación del VI episodio de la iniciativa denominada Arquitectura Moderna en la Provincia de Cádiz, impulsada por el Colegio de Arquitectos desde 2019 con el objetivo de defender y difundir los valores del patrimonio arquitectónico moderno. En esta ocasión, el foco se sitúa en la original capilla del Colegio Nuestra Señora del Carmen.

Exposición: fotos y planos del singular edificio

La exposición Capilla del Colegio de Nuestra Señora del Carmen en San Fernando (1964-66), fruto de la beca de investigación ganada por Elena Espinosa y Paula Morales, y del diseño de la también arquitecta Maripi Rodríguez, pone de manifiesto la acertada arquitectura de una capilla que, con suma delicadeza, sustituyó otra anterior de menores dimensiones, avanzando la línea de fachada en la calle Colón. Se exhibe así la llamativa fachada protagonizada por su singular campanario en los elementos y materiales que lo componen, antes de dar paso al armonioso y amplio espacio interior, donde la madera aporta toda la calidez y el altar se erige como un punto de envolvente originalidad. Una detallada muestra que se nutre de planos de la iglesia desde sus albores y las fotografías de todo el proceso constructivo, entre paneles que contextualizan toda la obra.

La exposición podrá verse hasta el 12 de marzo en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León de San Fernando, de lunes a viernes de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas.