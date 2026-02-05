La sucesión de temporales se deja sentir en la playa de Camposoto de San Fernando

Era cuestión de tiempo que la sucesión de temporales, que está viviendo un nuevo e intenso capítulo con la borrasca Leonardo, afectase a una de las mayores joyas naturales de San Fernando: la playa de Camposoto. Basta con recorrer la playa, algo poco recomendable en estos días de lluvia y viento, para comprobar que no son pocos los destrozos y las consecuencias de estos últimos meses, en los que las precipitaciones han sido la norma habitual.

De esta manera, el camino del primer acceso está destrozado, con sus barandillas rotas y un firme que ha cedido y aparece encharcado, al igual que tramos cercanos de la bolsa de aparcamiento. Del mismo modo, se advierten grandes masas de agua que han inundado zonas del cordón dunar y que llegan a fusionarse con el propio caño.

La pasarela del acceso cuatro también presenta importantes desperfectos, con trechos de barandilla rotos o en el suelo y buena parte del camino desaparecido a causa de la acumulación de arena. También lama la atención diversas señales verticales que han sido arrancadas por el viento de cuajo y que o bien descansan sobre el suelo o se resisten a caer en ángulos imposibles. En cuanto a la orilla se refiere ya asoma alguna que otra masa de fango.

Pero lo que más preocupante es que la playa de Camposoto vuelva a lucir con menos arena debido a los temporales. Hay que recordar que a principios de junio recibió un necesario aporte de 80.000 metros cúbicos de arena por parte de Costas y enmarcado en las actuaciones de emergencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Situación controlada

Si es verdad que el aspecto de la playa isleña aún dista mucho del que presentaba meses antes de la pasada temporada de baño, pero también es verdad que vuelven a hacerse visibles ciertos problemas que hacen que los isleños se planteen la duda razonable de cómo va a llegar la playa en verano, en que condiciones.

A este respecto, el equipo de gobierno transmitió un mensaje tranquilizador en el segundo de los balances sobre el temporal remitido el miércoles. “Actualmente, la playa de Camposoto se mantiene en un estado habitual para este tipo de circunstancias meteorológicas, como los temporales marítimos, viéndose afectado el caño de Sancti Petri por la entrada de agua mareal en varios accesos. Esta situación provoca un acúmulo de arena en la zona, que interrumpe parcialmente la entrada de agua desde el caño”, explicaba el Ayuntamiento en su comunicado.