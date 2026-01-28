Suben en 2026 las subvenciones de Cultura en San Fernando: llegarán a los 100.000 euros

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado que duplicará la cuantía destinada al fomento de la actividad cultural en los presupuestos municipales de 2026. Concretamente, el presupuesto destinado a acciones de promoción cultural y apoyo a entidades asciende en 2026 a más de 632.000 euros, frente a los 315.000 euros consignados en 2025, lo que supone un incremento global del casi el 100%.

Para el equipo de gobierno, según expone en un comunicado, "este aumento refleja una clara apuesta del equipo de gobierno por el fortalecimiento, la diversificación y la continuidad de la política cultural municipal, entendida como un eje estratégico para la dinamización social y económica de la ciudad".

"Este esfuerzo presupuestario permite al Ayuntamiento caminar de la mano del tejido cultural local, acompañando a creadores, colectivos y entidades en el desarrollo de proyectos que enriquecen la vida cultural de San Fernando y contribuyen a su proyección exterior. Asimismo, se prevé un aumento del número de beneficiarios, con una distribución equilibrada de los recursos, lo que pone de manifiesto el compromiso municipal con el respaldo a las iniciativas culturales que surgen desde la ciudadanía", expone.

"San Fernando cuenta con una enorme diversidad de propuestas culturales de gran calidad, por ello estas ayudas económicas bien a través de subvenciones por concurrencia, nominativas o incluso en especie, nos permiten reforzar y acompañar esa energía creativa que tanto aporta nuestra identidad", ha señalado la concejala de Cultura, Pepa Pacheco. De igual manera, ha destacado el impacto positivo de la cultura en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo, gracias a la dinamización durante todo el año.

Apoyo a todos los ámbitos culturales

La política cultural municipal para 2026 mantiene -dice el comunicado- "una visión integral y transversal, abarcando todos los ámbitos de la creación y la difusión cultural: teatro, cine, música, pintura, flamenco, Semana Santa, tradiciones populares, patrimonio histórico y actividades dirigidas a públicos diversos, incluyendo la juventud".

"Las tradiciones y todo lo vinculado al patrimonio y la cultura cofrade continúan siendo una prioridad dentro de la política de subvenciones municipales, con una apuesta sostenida en el tiempo que se ha ido reforzando en los últimos años a través del impulso a proyectos de especial relevancia. En este marco, el Ayuntamiento contempla una subvención nominativa destinada al desarrollo de las salidas procesionales y a la organización de actos vinculados a aniversarios y efemérides, dotada con 55.000 euros, a la que se suma una subvención en especie por un importe total de 288.113 euros correspondiente al montaje de la carrera oficial, cuya gestión asume posteriormente el propio Consejo de Hermandades".

A este respaldo se añade el acuerdo alcanzado para la ornamentación del espacio público con motivo de las salidas de las hermandades de gloria, "reforzando la proyección de estas manifestaciones culturales y su integración en la vida urbana de la ciudad. Asimismo, numerosos proyectos orientados a la investigación, divulgación y puesta en valor del patrimonio cofrade se benefician de las subvenciones generales por concurrencia competitiva, lo que permite ampliar y enriquecer el conocimiento de este legado cultural".

De manera inseparable a este ámbito cultural se encuentra también el apoyo municipal a las agrupaciones y bandas de música, que reciben una dotación global de 90.000 euros. Estas formaciones no solo desempeñan un papel fundamental en los cortejos procesionales, sino que desarrollan a lo largo de todo el año una intensa labor formativa, cultural y divulgativa a través de conciertos, actividades educativas y participación en la programación cultural de la ciudad.

De igual modo, el Ayuntamiento reitera su apoyo a la Academia de San Romualdo con una aportación de 7.000 euros, que, junto a la cesión durante todo el año de su sede para la actividad ordinaria y del Centro de Congresos para la celebración de actos públicos, "permite desarrollar una programación de gran nivel, que congrega en cada convocatoria a un elevado número de asistentes". Asimismo, convenios con la Universidad de Cádiz permiten seguir generando sinergias y apoyar proyectos de investigación en la ciudad, en esta ocasión por un importe de 10.000 euros.

El flamenco ocupa también un lugar destacado dentro del proyecto de apoyo municipal a la cultura, como corresponde a una ciudad estrechamente ligada a esta manifestación artística y cuna de figuras universales como Camarón de la Isla. En este ámbito, el Ayuntamiento mantiene su respaldo a entidades de referencia como la Peña El Chato de la Isla, organizadora del tradicional concurso de coros de campanilleros que se celebra cada Navidad, o la Peña Camarón de la Isla, que desarrolla un completo programa de actuaciones en un enclave emblemático y muy visitado por quienes se acercan a San Fernando atraídos por el legado del flamenco.

A este apoyo se suma la colaboración con La Isla Ciudad Flamenca, "un proyecto consolidado que impulsa iniciativas orientadas a la difusión del flamenco en todas sus expresiones, combinando la presencia de artistas consolidados y jóvenes valores, reconocimientos y acciones divulgativas que acercan este arte a la ciudadanía desarrollando gran parte de su actividad en espacios públicos durante el verano, favoreciendo un flamenco accesible, cercano y plenamente integrado en la vida cotidiana de la ciudad".

El conjunto de estas colaboraciones destinadas al fomento y la difusión del flamenco alcanza una dotación global de 43.000 euros, "lo que refleja el compromiso municipal con la preservación, promoción y proyección de uno de los principales señas de identidad cultural de San Fernando".

Otra de las señas de identidad cultural de San Fernando a las que alude el Ayuntamiento isleño es el belenismo, representado por una entidad de referencia a nivel nacional en su ámbito, con la que el Ayuntamiento mantiene una estrecha colaboración. En este sentido, recientemente se ha formalizado la cesión de una nueva sede, a lo que se suma el acuerdo alcanzado en los últimos años que ha permitido el desarrollo del Belén Municipal instalado en el Ayuntamiento, una iniciativa que recibe miles de visitas cada Navidad y que se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales de estas fechas.

Este respaldo municipal se articula a través de una subvención de 11.000 euros, a la que se añade una colaboración en especie destinada al desarrollo del tradicional mercadillo de artesanía, reflejando el compromiso del Ayuntamiento con la preservación, difusión y proyección de una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

Incremento de las ayudas

Entre las principales novedades del ejercicio 2026 destaca el incremento de la línea municipal de Promoción de la Cultura, que pasa de 60.000 a 100.000 euros, lo que supone un aumento del 66,67 %. Esta convocatoria permite impulsar proyectos artísticos, científicos, literarios, editoriales y patrimoniales, ampliando las oportunidades para que más entidades y colectivos culturales puedan acceder a estas ayudas.

"La duplicación de esta partida nos permitirá llegar a más proyectos y a más personas, favoreciendo la creación cultural y apoyando iniciativas que nacen desde la propia ciudadanía", ha subrayado la concejala, quien ha insistido en que "queremos que San Fernando sea una ciudad viva culturalmente durante todo el año, con una programación diversa y de calidad".

Entre las novedades destacan el apoyo a ciclos de eventos y conciertos de música en directo, la cultura dirigida a jóvenes, así como el impulso a las actividades culturales vinculadas al Carnaval. Estas nuevas ayudas, que superan los 240.000 euros, permiten diversificar públicos, reforzar la presencia de la cultura en distintos espacios de la ciudad y generar actividad económica asociada, especialmente en sectores como la hostelería y el turismo.

"Una clara expansión de la política cultural municipal"

Estas subvenciones -dice el Ayuntamiento- "permiten que las entidades beneficiarias desarrollen actividades, ciclos y proyectos a lo largo de todo el año, apoyando desde conciertos y representaciones teatrales hasta exposiciones, publicaciones, estudios, acciones de divulgación científica, rutas patrimoniales o actividades tradicionales ligadas al calendario festivo local".

"El ejercicio 2026 refleja, en definitiva, una clara expansión de la política cultural municipal, con un incremento presupuestario cercano al 100 %, basado principalmente en la creación de nuevas acciones estratégicas y en el refuerzo de las convocatorias existentes, sin detrimento de las líneas tradicionales que se mantienen estables".

"Seguiremos trabajando para que la cultura sea accesible, participativa y un elemento vertebrador de la vida social de San Fernando", ha concluido la Pacheco.