33 entidades de San Fernando se reparten 50.000 euros en subvenciones de Cultura

El Ayuntamiento de San Fernando ha resuelto la nueva convocatoria de ayudas destinadas a la promoción de la cultura en la ciudad, "una línea municipal que permite impulsar proyectos artísticos, científicos, literarios, editoriales y patrimoniales de muy diversa naturaleza", detalla en una nota. En esta edición, un total de 33 entidades, asociaciones, hermandades y colectivos culturales, han resultado beneficiarias, lo que supone un incremento del 22%, con una inversión global que alcanza los 50.000 euros.

Entre los beneficiarios figuran entidades que reflejan la variedad y la riqueza del tejido cultural de San Fernando. En esta convocatoria han recibido ayudas asociaciones como la Asociación Teatral Don Bosco, la Asociación Cultural Flamenca La Fragua o la Asociación Molino de Mareas.

De igual forma, colectivos las ayudas llegan a entidades como la Asociación 24 de Septiembre y la Asociación Histórico-Cultural Real Isla de León realizan una labor excepcional para preservar y divulgar el legado isleño con rigor, estudio y compromiso. A ello se suma el trabajo de ASPHA, que desarrolla un completo ciclo anual con un creciente respaldo de público y ponentes de alto nivel, consolidándose como un referente en materia de patrimonio y arqueología.

Igualmente destacable es la aportación de la Agrupación Astronómica de San Fernando, que organiza decenas de actividades gratuitas a lo largo del año —cursos, observaciones colectivas, excursiones y talleres— acercando la ciencia y la divulgación astronómica a toda la ciudadanía.

También se incluyen hermandades y cofradías que desarrollan actividades culturales de carácter patrimonial y tradicional, como la hermandad del Carmen, la hermandad de los Afligidos, la hermandad de Santa Elena, la cofradía del Nazareno, el Perdón, Medinaceli o la hermandad del Rocío de San Fernando, así como colectivos vinculados al carnaval, caso de la Peña Cultural Carnavalesca El Plumero o la entidad Ensalaera o la Asociación Cultural Carnavalesca Amigos del Timón.

"Estas subvenciones permiten que cada una de las entidades beneficiarias ponga en marcha actividades, ciclos o proyectos específicos a lo largo del año, lo que contribuye directamente a la dinamización cultural del municipio. Gracias a esta línea de ayudas, se apoyan desde eventos musicales y representaciones teatrales hasta publicaciones, estudios, acciones de divulgación científica, rutas patrimoniales o actividades tradicionales vinculadas al calendario festivo local", explica el Ayuntamiento en su comunicado.

Por otro lado, en materia de cultura juvenil, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha el certamen Zona 48, una iniciativa destinada a promover la creatividad entre los jóvenes de la ciudad. El pasado sábado tuvo lugar la modalidad de pintura al aire libre, que reunió a numerosos participantes, mientras que para el resto de disciplinas —como microrrelato, fotografía, poetry slam y música— aún continúa abierto el plazo de inscripción.

El Ayuntamiento subraya que esta línea de subvenciones forma parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar a San Fernando como ciudad cultural, creando un ecosistema estable en el que asociaciones, colectivos y creadoras y creadores locales puedan desarrollar y enriquecer sus iniciativas con respaldo institucional.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha destacado "la excelente acogida" de esta convocatoria, "que permite al Ayuntamiento caminar de la mano del tejido cultural local para seguir dinamizando la oferta sociocultural de la ciudad". El número de beneficiarios ha aumentado y la distribución de los importes es equilibrada, lo que refleja "el compromiso del equipo de gobierno con el respaldo a la actividad cultural y a las iniciativas que surgen desde la ciudadanía".

"San Fernando cuenta con una enorme diversidad de propuestas culturales de gran calidad, y estas ayudas nos permiten reforzar y acompañar esa energía creativa que tanto aporta a la identidad de la ciudad", ha resaltado.

Estas ayudas se suman a otras convocatorias específicas impulsadas por el Ayuntamiento para fortalecer el tejido cultural local, como la línea destinada a la promoción musical, dotada con 90.000 euros, de la que se han beneficiado nueve bandas de música de la ciudad.

La finalidad es apoyar la organización de conciertos, recitales, exposiciones, concursos, estudios y actividades que contribuyan al perfeccionamiento y desarrollo cultural de la ciudadanía isleña, atendiendo a la variada demanda cultural de San Fernando.