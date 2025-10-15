Las bandas de música reciben la mitad de las subvenciones municipales en San Fernando: 45.000 euros

El Ayuntamiento de San Fernando ha hecho efectivo el primer pago de las subvenciones por concurrencia competitiva destinadas a la promoción de la música, con un importe de 45.000 euros, en el marco de la convocatoria de ayudas culturales 2025, siendo el total de 90.000 euros.

"Estas aportaciones económicas, dirigidas a asociaciones y bandas de música de la ciudad, refuerzan la apuesta del gobierno local por el impulso de la cultura como motor de cohesión social, identidad y dinamización económica. Es San Fernando, precisamente, una de las pocas ciudades que mantienen este apoyo económico a las bandas y agrupaciones musicales", explica el equipo de gobierno en una nota.

En esta ocasión, las entidades beneficiarias son la Asociación Cultural Musical Manuel Moreno, la Asociación Musical Cultural San José, la Sociedad Filarmónica de San Fernando, la Asociación Cultural Banda de Música Jesús Nazareno, la Asociación Cultural Musical San José Artesano, la Asociación Banda de Música Ciudad de San Fernando, la A.C. Maestro Agripino Lozano (antigua Banda de la Cruz Roja), la Asociación Cultural Virgen de las Lágrimas y la Asociación Cultural Musical CC.TT. Jesús Despojado.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha destacado en el comunicado que "con este abono se materializa el respaldo institucional a un conjunto de formaciones musicales que son parte esencial del patrimonio cultural isleño, y que contribuyen de forma activa a la programación artística y festiva de nuestra ciudad".

Cavada ha subrayado que esta línea de subvenciones "forma parte de una estrategia integral de apoyo al sector cultural local", que incluye además ayudas directas, patrocinios y convenios específicos. "Queremos que San Fernando siga siendo un referente cultural en Andalucía, y la música es uno de nuestros pilares fundamentales", ha afirmado.

El Ayuntamiento ha reiterado su agradecimiento a todas las entidades culturales que participan activamente en el desarrollo de la vida cultural de San Fernando, invitándolas a seguir colaborando en esta línea de trabajo conjunto que sitúa la cultura como eje de progreso y convivencia ciudadana.