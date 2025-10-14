Talleres para niños en los barrios y películas en el centro de congresos: las propuestas infantiles de otoño en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando, a través de la Delegación de Infancia y Juventud, ha diseñado una amplia programación de actividades destinadas a los niños y familias de la ciudad "con el objetivo de promover la convivencia, la participación y el disfrute en los espacios públicos".

Bajo el nombre 'Infancia en los Barrios', se desarrollarán distintos talleres gratuitos en varias plazas y zonas de la ciudad, con temáticas variadas y un marcado carácter educativo y lúdico. Las actividades se llevarán a cabo en horario de 11.00 a 14.00 horas. Esta propuesta busca acercar las actividades municipales a todos los barrios y ofrecer un espacio de encuentro para las familias, "fomentando valores como la creatividad, la sostenibilidad y la cooperación a través del juego y la experimentación".

El programa comenzará el sábado 18 de octubre en la plaza de las Alegrías, donde se celebrarán un taller de flores y un taller de ciencia, que permitirán a los participantes disfrutar de una mañana dedicada a la naturaleza y a la curiosidad científica. La siguiente cita tendrá lugar el sábado 25 de octubre en la plaza del Carmen, con un taller de atrezzo de Halloween y otro de decoración "para que los más pequeños preparen esta fiesta con imaginación y creatividad".

Ya en el mes de noviembre, el programa continuará el sábado 8 en el Bulevar Reyes Católicos, con un taller de mundo orgánico y un taller de granja centrados en el respeto al medio ambiente, los animales y la vida en la naturaleza.

El sábado 15 de noviembre, la Glorieta acogerá un taller de cocina dedicado a la elaboración de tacos y otro sobre los oficios, acercando a los niños al conocimiento de distintas profesiones. Finalmente, el sábado 22 de noviembre en la Alameda, se celebrarán un taller de flores y otro de pintura, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se celebra el 20 de noviembre. Esta última jornada pondrá el acento en el derecho al juego, la expresión artística y la creatividad.

Cine familiar en el centro de congresos

Como novedad, tras la buena acogida de estos años del cine en familia, se pondrá en marcha también el ciclo Cine de Otoño, una iniciativa gratuita y abierta al público que ofrecerá proyecciones familiares en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, a las 18:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Este ciclo está pensado para disfrutar del cine en familia, con una selección de películas para todos los públicos que combinan entretenimiento, valores y mensajes educativos.

El ciclo se inaugurará el 23 de octubre con la película Katak, la pequeña ballena, una historia de animación que aborda temas como la amistad, el crecimiento y la importancia de cuidar los océanos, coincidiendo además con el Día Internacional contra el Cambio Climático. El 6 de noviembre se proyectará Reino secreto, una aventura que transporta a los espectadores a un mundo oculto donde humanos y seres mágicos deben unirse para proteger la naturaleza. El 26 de noviembre será el turno de Robot Dreams, basada en la novela gráfica de Sara Varon, que narra sin palabras la emotiva amistad entre un perro y un robot en Nueva York.

El 11 de diciembre se proyectará Elemental, la exitosa producción de Pixar ambientada en una ciudad donde conviven los elementos de fuego, agua, tierra y aire, y que transmite un mensaje de respeto y diversidad. El 18 de diciembre llegará Los Goonies, el clásico de aventuras de los años ochenta que sigue conquistando a nuevas generaciones. Por último, el 26 de diciembre cerrará el ciclo La magia de la Navidad, una historia entrañable centrada en la ilusión, la generosidad y el valor de compartir.

La concejala de Infancia y Juventud, Virginia Barrera, ha destacado que "con Infancia en los Barrios seguimos apostando por una ciudad que piensa en la infancia, que lleva las actividades a todos los rincones y que convierte cada plaza en un espacio de juego, creatividad y convivencia". En relación con el nuevo ciclo de Cine de Otoño, ha señalado que "el cine es una herramienta magnífica para disfrutar en familia, reflexionar sobre valores como la amistad, la igualdad o el respeto al medio ambiente, y crear experiencias compartidas entre generaciones".

Desde el Ayuntamiento se ha animado a las familias a participar en todas las actividades programadas y a seguir haciendo de San Fernando una ciudad que cuida, educa y divierte a su infancia y juventud.