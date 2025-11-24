Zona 48 se estrena en la calle con el certamen de pintura rápida en San Fernando

San Fernando celebró el sábado el concurso de pintura rápida para jóvenes que se ha incluido en el certamen de expresión artística Zona 48, que el Ayuntamiento de San Fernando acaba de convocar.

La de pintura rápida -en la calle- es una de las modalidades que se incluye en esta novedosa iniciativa que acaba de iniciar su andadura. Las otras facetas que también se incluyen son microrrelatos, fotografías, poetry slam y música. Cada una de ellas cuenta con un premio de 600 euros.

El certamen animó a algunos jóvenes a sacar lienzos y pinturas a la calle para retratar algunos de sus rincones más especiales o, simplemente, el ambiente de la ciudad en un sábado de otoño.

Certamen de pintura rápida Zona 48 en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El Zona 48 se dirige a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años y busca convertirse en un referente cultural dentro de la ciudad. Está convocado por el área de Juventud del Ayuntamiento isleño.

En la modalidad de pintura rápida,, los participantes tuvieron que realizar una obra pictórica en directo, inspirada en la juventud y en rincones emblemáticos de la ciudad.