El Ayuntamiento de San Fernando crea un certamen de expresión artística para jóvenes: Zona 48

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado la puesta en marcha de Zona 48, un certamen artístico dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que busca convertirse en un referente cultural dentro de la ciudad. La iniciativa nace con la voluntad de impulsar la creatividad juvenil, promover la participación activa y generar espacios de encuentro seguros en los que las personas jóvenes puedan expresarse, compartir inquietudes y fortalecer vínculos con su entorno y con sus iguales.

La creación de este certamen responde al interés municipal por ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo personal y colectivo. Para Virginia Barrera, concejala de Juventud, a través de propuestas culturales accesibles y diversas, Zona 48 pretende "acompañar a la juventud en su proceso creativo".

El nombre del certamen, Zona 48, hace referencia directa al artículo 48 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos deben promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del país.

"Tomando este mandato como inspiración, hemos querido subrayar con esta denominación el compromiso institucional con la creación de espacios que impulsen la iniciativa, la creatividad y la presencia activa de los jóvenes en la vida cultural de la ciudad", según la edil.

Además, con las exposiciones, las actuaciones en directo y la programación de encuentros con autores jóvenes se busca potenciar su escena artística local y fortalecer las oportunidades creativas para las nuevas generaciones. Todas estas propuestas se darán cita en diferentes espacios como el Centro de Congresos, el centro de interpretación de Camarón o la propia Casa de la Juventud.

Cinco modalidades

El certamen se articula en cinco modalidades que abarcan diferentes lenguajes creativos: microrrelato, fotografía, pintura rápida, poetry slam (poesía en directo) y música. Cada una de estas disciplinas contará con un premio de 600 euros y con un proceso de selección que garantizará la calidad y la originalidad de los trabajos presentados.

Cabe destacar, que habrá cinco jurados para las distintas modalidades, compuestos por personas profesionales y referentes en cada una de la disciplina artística. En todos los casos, la temática central será la juventud, entendida en un sentido amplio, personal, social, real, simbólica o estética.

En la modalidad de microrrelato, las personas participantes deberán presentar textos breves -de un máximo de cien palabras- que incluyan la palabra "juventud", ya sea en el título o en el cuerpo del relato. El fallo se dará a conocer durante un evento literario en el que se realizará una lectura pública de los textos finalistas.

La modalidad de fotografía invita a captar imágenes que representen la juventud en su diversidad de expresiones. Las obras deberán presentarse en formato físico y tamaño 30x40 centímetros, y formarán parte de una exposición pública que acompañará al acto de entrega del premio.

En cuanto a pintura rápida, el certamen se celebrará en una única jornada, el 22 de noviembre, en espacios públicos del entorno de la calle Real y las plazas próximas. Las personas participantes deberán realizar una obra pictórica en directo, inspirada en la juventud y en rincones emblemáticos de la ciudad.

Cartel del certamen para jóvenes Zona 48

La modalidad de poetry slam recupera el formato de recital poético en directo, donde la puesta en escena, la voz y la interacción con el público adquieren un protagonismo especial. Los participantes dispondrán de tres minutos para interpretar un poema propio y competirán siguiendo el formato habitual de los slam de poesía, con clasificación, final y un sistema de puntuación determinado por el público asistente.

La música tendrá también su espacio en Zona 48, con un concurso dirigido a bandas y artistas jóvenes que presentarán propuestas originales relacionadas con la temática del certamen. Las obras se valorarán tanto en su contenido como en su ejecución en directo. Tras una fase de selección inicial, se celebrarán semifinales y una final en la que se elegirá la propuesta ganadora

El plazo de presentación de las obras en sus diferentes modalidades está abierto ya y se extenderá al 30 de noviembre. Todas las inscripciones y entregas deberán realizarse por orden de llegada, ya que cada categoría cuenta con un número limitado de plazas para garantizar un proceso de valoración adecuado y una organización fluida de los eventos asociados.

El Ayuntamiento invita a todas las personas jóvenes interesadas a participar en este certamen. La información completa sobre cada modalidad y los detalles de participación estarán disponibles en la web municipal.