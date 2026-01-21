La Asociación de Belenistas El Redentor de San Fernando estrena su oficina en el Mercado Central y ya piensa en su mudanza del antiguo colegio Manuel Roldán

Hace casi un año, en marzo de 2025, el Ayuntamiento de San Fernando anunciaba el cierre del antiguo colegio Manuel Roldán, también conocido como La Placilla, debido al mal estado de conservación en el que se encontraban estas instalaciones. Semanas antes de este anuncio, la situación se agravó y se tornó en insostenible, surgiendo numerosas incidencias a causa de las lluvias. El cierre era inevitable y con él llegaba el traslado de las entidades cuyas dependencias ocupaban un mayor espacio en este antiguo colegio: la Escuela Municipal de Danza y la Asociación de Belenistas El Redentor de San Fernando.

Hay que reconocer que el equipo de gobierno no permaneció de brazos cruzados y que pronto encontró nuevas ubicaciones para ambas entidades. En el caso de la Escuela Municipal de Danza, el traslado a unas instalaciones sin uso del colegio Eryteeia fue casi inmediato para no romper el curso escolar. Mientras que los belenistas lo tuvieron algo más complejo, ya que pasarían a ocupar el espacio que hasta 2021 acogía los puestos de pescadería en el Mercado Central, que fueron reubicados en otra parte de esta superficie. Como es lógico, la antigua zona de pescadería debía ser objeto de obras de adecuación antes de actuar como sede de esta asociación.

Esta misma semana se han producido novedades al respecto, ya que la fase inicial de estas obras se dan por concluidas y el gobierno local entregará las llaves al colectivo belenista de la que será su nuevo espacio de oficinas y administración, que antes ocupaba una zona de carga y descarga.

Por delante queda ahora la segunda fase de estas obras, que es la más compleja, ya que comprende la adecuación de los antiguos puestos de pescadería para albergar el extenso fondo museístico de la Asociación de Belenistas El Redentor de San Fernando, que incluye el tan recordado Belén del Bicentenario, 16 belenes de gran formato y numerosos galardones.

La intención es que este fondo no tarde en volver a estar expuesto para isleños y visitantes, ya que aún permanece en el colegio Manuel Roldán y desde su cierre no se han podido visitar. De hecho, durante estos meses sólo han podido trabajar en estas dependencias belenistas de la asociación, ya que el espacio que ocupan es el menos afectado. Por otro lado, el colectivo ya ha comenzado a embalar diverso material de este fondo museístico para que esté listo de cara al próximo traslado del mismo al Mercado Central.

El equipo de gobierno explica que sus planes pasan por licitar esta segunda fase, que cuenta con un presupuesto aproximado de 50.000 euros, en un mes. Como parte de esta actuación se acometerán, entre otros, trabajos de solería, revestimientos, electricidad, dotación de ventanas y construcción de nuevos núcleos de aseos.

El objetivo es transformar la antigua zona de pescadería el Mercado Central en un espacio administrativo, de formación, talleres y actividades para la Asociación de Belenistas El Redentor. Con este cambio también se pretende dotar al colectivo de una nueva sede céntrica, accesible y con mayor visibilidad. En definitiva, mejoras que ayudarán a que San Fernando permanezca como ciudad referente del belenismo, algo en lo que tiene mucho que ver la gran labor que desempeña esta asociación.

Por otro lado, desde el equipo de gobierno se continua trabajando para licitar la redacción de un proyecto para rehabilitar el antiguo colegio Manuel Roldán, enmarcado en pleno barrio de La Pastora. Una actuación que una vez que comience a buen seguro llevará varios años, ya que la construcción de este histórico inmueble data de 1889 y presenta un severo deterioro.