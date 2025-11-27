San Fernando tendrá más de 26 millones para inversiones en 2026

La cuantía destinada a inversiones que recoge la propuesta de presupuestos municipales para 2026 que la próxima semana se llevará a Pleno para afrontar su aprobación inicial asciende a 26.840.129,39 euros. Sin embargo, muchas de esas inversiones responden a las partidas plurianuales de proyectos que ya están en marcha o en tramitación conforme a la propuesta de gasto aprobada por el Ayuntamiento de San Fernando. Se trata, por ejemplo, de esos grandes proyectos como la ejecución de los estadios de fútbol en Bahía Sur y de atletismo en Camposoto o la obra del parque de La Magdalena.

Precisamente, la inversión de mayor cuantía que se recoge en la propuesta de presupuestos -y que supera los siete millones de euros- se la leva la macro-obra de La Magdalena (7.369.788,85 euros) seguida del proyecto del estadio de fútbol (2.071.312,50 euros) o del estadio de atletismo (1.126.952 euros). Las obras de la segunda fase de la remodelación de la avenida Pery Junquera (1.423.275 euros) -actuación que lleva ya unos meses en marcha- son otro ejemplo de esas inversiones plurianuales que se contemplan en los presupuestos de 2026, al igual que la obra de la piscina de verano prevista en la Ronda del Estero (1.892.995,81 euros) o el náutico de Gallineras (921.000 euros), ambas ya adjudicadas aunque todavía sin empezar.

Las nuevas cuentas municipales, no obstante, dan cabida también a nuevas inversiones, como la renovación de las luminarias de la ciudad (2,5 millones) o la actuación urbana prevista en toda la zona colindante al caño del Zaporito (zona de la piscina de La Magdalena), que completará al proyecto del parque metropolitno. Se añade también en este mismo entorno -en la avenida San Juan Bosco- la construcción de un nuevo aparcamiento municipal gratuito (1.000.000 euros) en la parcela comprada a Defensa.

Y, del mismo modo, se incluyen obras como la reurbanización de la calle Bonifaz (450.000 euros) o un nuevo plan de asfaltado (1.000.000 euros), así como proyectos que resultan especialmente llamativos como la puesta en marcha de una nueva Oficina de Turismo (500.000 euros), que se presentará en los próximos días.

De los 26,8 millones de euros que se plantean para inversiones en 2026, 12.756.303,04 euros se financiarán mediante operaciones de crédito, nuevos préstamos con entidades bancarias que suscribirá el Ayuntamiento isleño. Por otro lado, hasta 8.514.045,35 euros responden a los fondos europeos de la EDIL. Y los 5.121.774 euros restantes saldrán del gasto corriente del propio Consistorio.

Estas son las inversiones que recogen los presupuestos de 2026