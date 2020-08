"San Fernando se queda un verano más sin toldos en las calles del centro", lamenta el PP

San Fernando vuelve a quedarse un verano más sin toldos en las principales calles comerciales y peatonales de la ciudad, a pesar de ser una medida aprobada por la unanimidad en el pleno de junio. Es la queja que emite el Partido Popular (PP) que recuerda que entonces el propio gobierno municipal aseguró que llevaba tiempo trabajando esta iniciativa. "No entendemos que el Ayuntamiento no haya invertido en una medida tan efectiva, económica y, según Cavada, muy avanzada en su apartado técnico", insiste el presidente local de la formación, José Loaiza.

"Este año no ha podido ser. No sabemos si ha sido debido a la inoperancia gestora que demuestra el gobierno, o a que fue una propuesta del PP. En todo caso, esperamos que el año que viene se lleve a cabo y no tengamos que volver a reclamarlo", advierte el líder popular.

La propuesta del PP tenía como objetivo apoyar al comercio local "justo en el momento que más lo necesita y cuando menos ayuda reciben del Ayuntamiento". La medida, además, hace más habitables las calles peatonales, para que cualquier ciudadano que lo desee pueda visitarla sin inconveniente, además de ser un incentivo para el comercio en la época que el calor hace que más se resientan las ventas", apunta.

La iniciativa se centraba en la colocación de un sistema de cubrición para sombreado de las principales calles comerciales, entre los meses de mayo y octubre, cuando más incidencia de sol se produce. "Podría tratarse de un sistema de toldos fijos o separados de las fachadas a una distancia. Existen muchas formas de llevar a cabo esta iniciativa que, estamos convencidos, aportaría bienestar a la ciudadanía y beneficio a los pequeños comerciantes. El sistema lo dejamos a la libre decisión del Ayuntamiento", explican desde el PP.

"Esperamos -reitera Loaiza - que el gobierno de Patricia Cavada lo mismo que asumió esta propuesta del PP, la lleve a cabo abandonando al tacticismo partidista y entendiendo que es una medida beneficiosa que se hace cada vez más necesaria".