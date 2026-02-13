San Fernando celebrará el Día de Pokémon por el 30 aniversario de la franquicia

San Fernando acogerá una de las actividades incluidas en el calendario oficial de eventos del aniversario, gracias a la participación del establecimiento El Dragón Rojo, seleccionada por Play Pokémon EMEA por su trayectoria como sede y organizadora de liga y torneos oficiales. Esta designación permite que el evento forme parte de la plataforma oficial de celebraciones del universo Pokémon.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, y el responsable de la organización, Hugo Mendoza, han presentado la programación especial con la que San Fernando se sumará el próximo viernes 27 de febrero, a partir de las 16.30 horas, a la celebración oficial del Día de Pokémon, una cita que este año conmemora el 30 aniversario de la popular franquicia.

Bajo el lema Patrimonio en captura. Redescubre nuestra historia, captura la aventura, el Ayuntamiento de San Fernando y la comunidad local de seguidores han diseñado una experiencia que une ocio, cultura y patrimonio, dirigida a niños, jóvenes y público general.

La dinámica consistirá en una ruta tipo misión por cinco enclaves emblemáticos de la ciudad. Las personas participantes deberán recorrer distintos puntos, escanear códigos QR y superar cada etapa hasta completar la aventura. En cada parada, además de obtener la pista para continuar, podrán descubrir información sobre el espacio patrimonial en el que se encuentran.

Capturas por lugares emblemáticos

El recorrido comenzará en la sede de Cultura (Real, 63) donde se realizará el registro de participantes -donde se podrán también inscribir antes de empezar-, y continuará por la Plaza de la Iglesia Mayor, el Ayuntamiento y el Real Teatro de las Cortes. El gran final tendrá lugar en El Dragón Rojo, sede también de competiciones de cartas (TCG), donde se entregarán artículos promocionales oficiales y se celebrará un sorteo especial a las 20.00 horas, retransmitido en directo a través de las redes sociales de la tienda.

La concejala ha destacado que esta iniciativa "es una oportunidad para crear sinergias entre el patrimonio local y nuevas formas de ocio que conectan con el público joven, haciendo de la ciudad un escenario vivo donde historia y entretenimiento se dan la mano".

Por su parte, Mendoza ha resaltado la importancia de la elección de San Fernando "para este evento familiar al que se pueden escribir, sobre todo pequeños y para todos tipos aficionados". "Uno de los detalles importantes es que Pokémon nos ha proporcionado material promocional, como cartas especiales, una serie de sobres que vamos a repartir y también pegatinas exclusivas, todas con la estética del evento", ha comentado.

El Día de Pokémon se celebra cada 27 de febrero en recuerdo del lanzamiento, en 1996, de los primeros videojuegos de la saga. Treinta años después, San Fernando se suma a esta efeméride internacional convirtiendo sus espacios más representativos en escenario de una aventura urbana abierta a toda la ciudadanía.

"Además de su carácter lúdico, la celebración del Día de Pokémon en San Fernando tiene una importante dimensión cultural y turística. Pokémon no es solo una franquicia de videojuegos, sino un fenómeno global que, durante tres décadas, ha generado comunidad, creatividad y nuevas formas de relación social en torno al ocio compartido", señala el Consistorio isleño en un comunicado.