San Fernando se prepara para hacer frente a la alerta naranja: estas son las medidas adoptadas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de San Fernando ha mantenido una reunión de coordinación, presidida por la alcaldesa, Patricia Cavada, con los distintos servicios municipales que dependen del gobierno local y que tienen competencias en materia de seguridad, emergencias y servicios públicos, con el objetivo de informar de la situación actual y trasladar las directrices necesarias a cada una de las áreas implicadas.

Durante la reunión se ha informado que se ha procedido a la activación del Comité de Emergencia Local (CECOPAL) ante la declaración de alerta naranja por parte de la AEMET y el nivel 2 de emergencia por la Junta de Andalucía, una situación que sitúa al municipio bajo la coordinación de la Junta. En este contexto, el Ayuntamiento ha activado todos los servicios disponibles, reforzándose para dar mayor cobertura y seguridad, así como otros recursos propios de cada área municipal que pudieran ser necesarios en función de la evolución de la situación.

En el ámbito de las medidas organizativas y de personal, se ha procedido a la coordinación de los retenes de los servicios de limpieza y de jardines, prestando especial atención a la situación de los contenedores. Tal y como ya se había informado previamente, se ha decidido suspender la recogida de residuos durante el periodo de alerta, tanto por la seguridad de los trabajadores como para mantener los contenedores llenos, lo que evita su desplazamiento por efecto del viento.

En relación con el personal de la plantilla municipal, se ha trasladado que el personal no esencial que resida fuera del municipio podrá acogerse a la modalidad de teletrabajo, con el fin de minimizar desplazamientos y garantizar la seguridad. Asimismo, se ha acordado el cierre de todas las instalaciones deportivas, tanto interiores como exteriores, mientras se mantenga la situación de alerta.

Entre los servicios de emergencia activados se encuentran efectivos de la Policía Local, Protección Civil, los servicios de limpieza y jardines, el servicio de mantenimiento de edificios municipales y la empresa Hidralia, también en coordinación con el Consorcio de Bomberos. Los equipos cuentan ya con material específico para hacer frente a posibles inundaciones, como autobombas y barreras de contención.

Desde el Ayuntamiento se ha activado un dispositivo propio de actuación ante una posible evacuación de zonas sensibles, con distintos recursos y elementos ya dispuestos en caso de que fuera necesario. De igual modo, se ha contactado con personas sin hogar para ofrecerles alojamiento en los recursos habilitados, y se ha comprobado la situación de los animales de la protectora municipal, que se encuentran bajo custodia del Ayuntamiento.

Cabe destacar que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevén fuertes rachas de viento y precipitaciones moderadas, si bien la situación aconseja extremar la precaución ante la posibilidad de inundaciones en determinadas zonas.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y asegurar objetos en balcones, azoteas y ventanas que puedan desprenderse a causa del viento. El Ayuntamiento continuará realizando un seguimiento constante de la situación y mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales de comunicación.