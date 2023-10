Hasta 30 establecimientos participan en la ruta de Halloween de Acosafe en San Fernando

Un total de 30 establecimientos participa en la tercera edición de la ruta gastronómica de Halloween que organiza la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) a través de su rama de hostelería (Hisafe) y que se celebrará del 27 al 31 de octubre bajo el nombre ¿Cuál es tu película de terror favorita?

Durante estos días, los clientes podrán elegir su plato y temática favorito en un Halloween que el Ayuntamiento de San Fernando ha querido dedicar a las películas y series de terror.

Los participantes son el Bodegón Andalucía (con la tapa Posesión Infernal), El Tabanco (tapa El Resplandor), Reverte de Pepe Valero (postre El Exorcista), Refugio de Pepe Valero (postre La Monja), Pizzería Container (pizza Poltergeist), Cafetería Sisu (merienda La Señal), Casa Juan (tapa El conde Drácula), Obrador La Familia (merienda Pesadilla antes de Navidad), DeJavier Tapería (cóctel Carrie), Casa La Titi (cóctel The Walking Dead), café bar La Ruleta (tapa La semilla del diablo), restaurante Casa Muriel (plato El Dragón Rojo), Sabores Obrador Artesanal (dulce Scream), cervecería restaurante El Carcha (cóctel La familia Addams y tapa Pirañas, 'El ataque del atún rojo'), Tapería La Oliva (pizza Al final de la escalera), Pizzería Ettore (pizza Truco o Trato y entrante La Momia), Cafetería 40&4 Hornos Púnicos (dulce Nadie podrá salvarte), La Milonga Café & Copas (bebida Evil Dead), freidor El Pescaíto (pescado La niña del pozo), Taberna San Francisco (tapa Freddy Krueguer), Freidor Real 109 (pescado Tiburón), Athena's Coffee Bar (tapa Hocus Pocus y cóctel Brujas de Salem), Copacabana (tapa Halloween), pizzería Los Napolitanos (True Blood), pizzería Zafferano (La Profecía), Aba Bar Restaurante (tapa Piraña), La Rue Coffee (tapa Saw y cóctel Amanda), Marisquería 3x5 (tapa Muñeco Diabólico), Restaurante Reyes Católicos (tapa Way to the end) y café bar La Cantina (desayuno Hunger).

Alfonso García, vicepresidente de Acosafe y responsable de la rama de hostelería de la asociación, ha valorado la elevada participación que se ha conseguido en esta ruta.