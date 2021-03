La retirada del rótulo de Casas Consistoriales de San Fernando, pendiente de licitación

El proyecto para la retirada del rótulo de Casas Consistoriales se encuentra ya en Contratación para su licitación en unas semanas. "Desde que Cultura nos comunicó que había que quitar el letrero hemos dado los pasos necesarios para ejecutar la orden", confirma la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, ante las dudas surgidas por que las letras sigan en la fachada del Ayuntamiento ahora que ya está en funcionamiento.

Desde la Administración local se requirió un informe a Cultura en el que se precisaran las razones por las que se obligaba a la retirada del rótulo. En estos meses no ha obtenido respuesta, pero se optó, como ya manifestaron, por acatar la decisión. El equipo redactor dejaba claro hace unos días, durante una visita al inmueble para explicar detalles de la rehabilitación, que asume la postura municipal, pero que no está de acuerdo con la orden de la Junta de Andalucía, que reclama que se quite el rótulo pero también la restitución del trozo de cornisa que sustituía.

"Cultura incumple su propia Ley de Patrimonio, porque está expresamente prohibido restituir elementos que no existen", explicaba la arquitecta María Jesús Albarreal. Todos los elementos nuevos que se han dispuesto, insistía, se distinguen frente a lo original, con el ejemplo de la montera que cubre el antiguo patio de la cárcel.

El proyecto original, recuerda Márquez, contemplaba la eliminación de la cornisa intermedia de la fachada porque se suponía una imposta añadida. "Con las obras se vieron que era original, de piedra ostionera y que merecía la pena conservarla", añade. Tras la retirada del azulejo del Sagrado Corazón se observa un vacío en la fachada porque cuando se puso se destruyó un tramo de la cornisa, y el equipo redactor opta por colocar el rótulo de Casas Consistoriales como "homenaje a la vida que había tenido el edificio, al sumar servicios públicos, y que ahora recupera". "Es una forma de continuar la cornisa con una línea de sombra a través del rótulo", expone la responsable de Desarrollo Urbano.

Los arquitectos deciden seguir la tipografía de la letra que Amadeo Rodríguez usó en el diseño de la puerta de entrada al edificio, que da acceso a la escalera imperial. A escala y con los espacios necesarios se imitan, apuntaba María Jesús Albarreal que señalaba esta semana el nombre al que se refería. "El rótulo no estaba en el proyecto original porque la intención era quitar la cornisa, pero al comprobar que era original y decidir dejarla quedaba un paño vacío con la retirada del azulejo, que sí que era un añadido que había que sacar. Y se optó por esta idea para recordar su historia. Todos los edificios civiles, como el Teatro de Las Cortes u otros ayuntamientos, tienen su cartel, además", argumentó.

La propuesta se incluyó en un modificado, explicado en todo momento a los grupos municipales y con la aprobación en el pleno, defiende el equipo redactor. "En una obra de este tipo se toman decisiones diarias, que se incluyen en los modificados y en el proyecto de ejecución que se entrega al final", comenta Márquez.

"Estamos convencidos de que si hiciéramos un requerimiento se ganaría, pero el gobierno no ha querido polemizar y hemos aceptado su postura", reconocía Albarreal. "Evitamos que se paralice su puesta en uso", responde la edil socialista. Por eso se avanzó para ejecutar la orden: el arquitecto municipal redactó un proyecto, que se remitió a Cultura para su autorización, y una vez conseguida se ha remitido la documentación a Contratación para la licitación de los trabajos.