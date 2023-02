¿Qué pasa con la fachada del Ayuntamiento de San Fernando?

Los desconchones que tanto deslucen la fachada del Ayuntamiento de San Fernando y que han despertado incluso las protestas del PP se arreglarán finalmente con cargo a la garantía de las obras del Consistorio. Así lo confirmó ayer el equipo de gobierno, que aseguró incluso que la actuación "ya está planificada y prevista", si bien se ha optado por esperar al momento oportuno para acometerla.

Se refiere el ejecutivo al especial protagonismo que el Ayuntamiento y la nueva plaza del Rey tendrán en fiestas como la del Carnaval, que dará comienzo el próximo sábado. O la Semana Santa, para la que se ha proyectado incluso una nueva carrera oficial que aprovechará también este nuevo espacio diáfano que brinda ahora la plaza del Rey.

La intención -confirmó también la alcaldesa, Patricia Cavada- es que la reparación de los desperfectos de la fachada se lleve a cabo cuando no interfiera con ninguna de estas grandes citas. Si da tiempo para que no afecte a la Semana Santa, se harán después de los Carnavales. Y si no, se acometerán posteriormente. El caso -aclaró la regidora- es que se trata de un problema zanjado en lo que a su tramitación se refiere. Solo queda que los arreglos se materialicen en el mejor momento posible y que menos afecte a la ciudad.

Los desconchones, provocados por la caída parcial de la pintura por el efecto de la humedad en los sillares de piedra ostionera de la fachada, emergieron poco después de que concluyeran las obras de rehabilitación del inmueble, cuyo presupuesto final ha rondado los 13 millones de euros. Y son claramente visibles a lo largo de toda la trama superior del frontispicio.

Sin embargo, lo que en un primer momento tan solo eran unos puntos concretos -aunque llamativos- donde el revoco se había desprendido ha ido a más en los últimos meses hasta el punto de afear considerablemente el resultado final de una actuación que por lo demás resulta ejemplar y ha permitido recuperar la monumentalidad de una joya del patrimonio local como es el edificio consistorial, que ha estado cerrado durante 14 años hasta que en marzo de 2021 se volvió a reabrir.

De ahí también que desde el equipo de gobierno se haya procurado su ejecución con cargo a la garantía de las obras de rehabilitación del inmueble.

Esta semana, sin embargo, la candidata y portavoz del PP de San Fernando, María José de Alba, afeó al ejecutivo que no hubiese hecho nada por solventar el problema de la fachada del Ayuntamiento isleño a pesar de que así lo había anunciado meses atrás.

Los trabajos -aclaró ayer el equipo e gobierno- solo aguardan para empezar a que se fije la fecha más adecuada para la reparación de los desperfectos.