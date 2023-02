Así será la Plaza del Carnaval de San Fernando

Los preparativos ya están en marcha. El escenario de la fiesta ha empezado a instalarse a los pies de la escalinata del Ayuntamiento de San Fernando, con la monumental fachada del Consistorio isleño -que también tendrá su especial decoración- como telón de fondo. Será una de las claves de la denominada Plaza del Carnaval que dará cabida a todos los actos.

Coincidiendo con estos trabajos, desde el Ayuntamiento isleño se han dado a conocer también este martes infografías que muestran el resultado final de esa Plaza del Carnaval, que además aprovechará el amplio espacio que permite la remodelación de la plaza del Rey.

Será el gran estreno de este nuevo espacio urbano tras más de un año de obras. Y también la puesta de largo de esa idea del gobierno municipal de hacer uso de la plaza como foro y escenario de grandes fiestas y celebraciones.

No es que antes no se celebraran allí actividades, ni mucho menos. El propio Carnaval se ha celebrado en diversas ocasiones en este céntrico espacio. Pero la anterior configuración de la plaza ponía limites que ahora -convertida en un espacio totalmente diáfano- no existen. De ahí que, por ejemplo, se haya planteado el emplazamiento del escenario a los pies de la escalinata del Ayuntamiento, en una ubicación mucho más centrada.

Según las imágenes virtuales difundidas por el Ayuntamiento isleño, la Plaza del Carnaval contará de nuevo con su propia portada, con nuevo diseño de tonos rojos, como la fachada del propio Ayuntamiento, y con motivos alusivos a la fiesta.

También se cuidarán detalles como las barras que se pondrán en las carpas de las peñas, que estarán también decoradas en consonancia con el diseño de la Plaza del Carnaval.

Por otro lado, el montaje de las carpas que darán cabida a las peñas se ha adjudicado a la empresa El Antequerano SL por 5.372,40 euros.

Serán 8 carpas en total y el montaje incluye la separación de la cocina con cortina y barra así como la instalación de moqueta de color gris de 5x5 metros clavada para cada una de ellas. También estará incluida la iluminación interior con un farolillo en cada jaima.