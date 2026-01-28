Primeros trámites formales en el Ayuntamiento para abrir el McDonald's del centro comercial San Fernando Plaza

La cadena de restaurantes de cómida rápida McDonald's tramita ya en el Ayuntamiento de San Fernando la apertura de su tercer establecimiento en la localidad, que se emplazará en el centro comercial San Fernando Plaza.

Dicha apertura, avanzada la semana pasada por la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, a través de sus distintos perfiles en redes sociales, supondrá la implantación de la conocida firma de hamburguesas en el centro de San Fernando al ocupar uno de los locales disponibles en el centro comercial de la avenida León Herrero.

El consistorio isleño, de hecho, ha dado ya trámite de publicidad a la correspondiente solicitud de calificación ambiental cursada por la conocida firma para proceder a la apertura de este nuevo restaurante de comida rápida, que concretamente se ubicará en el local C-1 izquierda de dicho centro comercial, que experimentó una importante remodelación en 2024 tras su adquisición por parte del grupo Desarrollo Nuevo Horizonte SL, lo que permitió también el regreso de las salas de cine tras varios meses cerradas.

El trámite en cuestión está ahora mismo en su fase de información pública, que tiene un periodo de 20 días, en el que pueden presentarse de alegaciones al respecto.

La tramitación de la calificación ambiental afecta tanto a la apertura del establecimiento prevista como, en su caso, a las obras que tengan que ejecutarse en el sentido de que sus tramitaciones quedan supeditadas siempre a su obtención.

En agosto de 2023, dicha cadena abrió en la localidad su segundo establecimiento, que fue además el primero en ponerse en marcha en el parque comercial Janer. Dicho restaurante de comida rápida se sumaba al existente en el centro comercial Bahía Sur desde sus comienzos.

La firma, en todo caso, ha sonado en repetidas ocasiones a lo largo de los años para distintos locales en el centro de la ciudad, lo que ahora finalmente se conseguirá con su apertura en el centro comercial de la avenida León Herrero, a tan solo unos metros del casco histórico de la localidad. Precisamente, el hecho de que la apertura se proyecte en el centro de la ciudad fue una de las cuestiones que la propia alcaldesa señaló en sus redes sociales.