Primer paso en firme para la renovación alumbrado público en San Fernando: aprobado el proyecto y el inicio del expediente de contratación

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Fernando dio luz verde el pasado viernes al proyecto y al inicio del expediente de contratación del proyecto para la renovación de todas las luminarias de la localidad, que la propia alcaldesa, Patricia Cavada, anunció en el pasado mes de octubre.

El trámite supone el primer paso en firme para la puesta en marcha del contrato, que ahora queda en manos del órgano de contratación y que tendrá que volver a la Junta de Gobierno antes de su licitación.

Se trata del procedimiento a seguir dado su elevado importe: unos 14 millones de euros, lo que sitúa este contrato al mismo nivel de obras como La Magdalena o el estadio de Bahía Sur.

La renovación integral del alumbrado público en la localidad, según advertía hace unos meses el equipo de gobierno, se podrá acometer en su totalidad gracias a la concesión de los fondos EDIL (11,9 millones), que permite al Ayuntamiento isleño liberar hasta 9,2 millones que tenía consignados para la ejecución de los proyectos que ahora se financiarán con estas ayudas europeas.

La actuación, concretamente, supondrá la renovación completa de las farolas de San Fernando, "muchas de las cuales se encuentran en mal estado por el paso del tiempo requiriendo su sustitución, por su antigüedad tienen alto consumo energético y no cumplen con los requisitos medioambientales actuales", según explicaba el ejecutivo.

Esta sustitución de las farolas permitirá reducir el consumo energético hasta en un 65%, lo que se traducirá en un ahorro anual que podría superar 1,5 millones de euros en la factura eléctrica municipal. De esta manera, explicaba0 el Ayuntamiento de San Fernando, "la inversión se amortizará en pocos años, aportando beneficios tanto económicos como medioambientales a la ciudad".