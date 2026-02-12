La previsión del tiempo para el primer fin de semana de Carnaval en San Fernando: sol y viento

Aunque las lluvias volverán a partir de la noche de este jueves y estarán presentes durante toda la jornada del viernes, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) descartan la presencia de precipitaciones para el primer fin de semana de Carnaval en San Fernando, en el que las actuaciones y diferentes actos organizados en la plaza del Rey asumirán el protagonismo de la fiesta desde las primeras horas de la tarde del sábado y durante todo el domingo.

El porcentaje de lluvia -hay incluso probabilidad de tormentas para la tarde del viernes- desaparece en absoluto llegada la noche. Y tanto para la jornada del sábado como del domingo se prevé sol y cielos mayormente despejados, lo que despues de tantos días de lluvia será sin duda un acicate para echarse a la calle a disfrutar del Carnaval a pie de calle.

El sábado, eso sí, se mantiene un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano hasta las 11.00 horas. Y se prevén rachas de viento noroeste que podrán alcanzar los 45 kilómetros por hora hasta mediodía. A partir de esa hora disminuirá su intensidad, aunque seguirá soplando con rachas de 35 kilómetros por hora. Mejor será la situación del domingo, en la que la fuerza del viento disminuirá considerablemente.

En todo caso, no se prevé que el mal tiempo sea un inconveniente para el desarrollo de las actividades programadas para el primer fin de semana de la fiesta, incluyendo la Gran Gala de Carnaval, que es uno de los actos más sonados y en la que se rendirá homenaje a Jesús Bienvenido.

La lluvia, eso sí, afecta en esta semana a las tareas para el montaje de la llamada Plaza del Carnaval frente al Ayuntamiento de San Fernando.

Cabe recordar que el año pasado, la lluvia obligó a suspender las actividades previstas para el segundo fin de semana de la fiesta, que se reprogramaron para celebrarse a la siguiente semana brindando así uno de los Carnavales más tardíos que se han vivido en San Fernando.