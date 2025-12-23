El PP propondrá en el Pleno un nuevo modelo de vivienda de alquiler asequible para San Fernando

La portavoz del Partido Popular de San Fernando, María José de Alba, anunció que su grupo municipal llevará al próximo pleno una moción destinada a impulsar un nuevo modelo de vivienda asequible en la ciudad, ante la “falta de opciones reales para jóvenes y familias” y la “inacción del gobierno local”. La propuesta plantea la redacción y puesta en marcha de un Plan Municipal de Vivienda que reoriente la estrategia pública y priorice medidas eficaces frente a la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna.

Tal y como expone expone la iniciativa de los populares, la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país y afecta de manera directa a municipios como San Fernando, que continúa perdiendo población y carece de un parque público de alquiler asequible. De Alba recuerda que la socialista Patricia Cavada prometió en campaña “el plan más ambicioso de la historia de la ciudad”, con el compromiso de que el 50% de las viviendas construidas serían protegidas y un 15% se destinaría al alquiler social, pero lamenta que “superado el ecuador del mandato, nada de eso se ha cumplido”.

La moción denuncia igualmente que las promociones impulsadas por la Empresa Municipal de Vivienda (Hemsa) “siguen siendo inaccesibles para una parte importante de la población” y que no se ha activado ninguno de los mecanismos previstos para regular precios, combatir la vivienda vacía o tramitar ayudas al alquiler juvenil. “Las cifras anunciadas por la alcaldesa se han quedado en papel mojado”, sostiene De Alba.

El PP propone que el futuro Plan Municipal de Vivienda incluya actuaciones concretas como la construcción de vivienda pública en alquiler asequible con renta limitada según ingresos; la regulación de precios máximos en promociones protegidas; un programa de alquiler municipal de viviendas privadas con garantías para sus propietarios; apoyo municipal a cooperativas y entidades sociales de vivienda; incentivos fiscales para el alquiler asequible; y ayudas específicas para la emancipación juvenil.

De Alba ha subrayado que “San Fernando no puede permitirse seguir perdiendo población ni expulsando a sus jóvenes por falta de oportunidades para construir aquí su proyecto de vida”. Por ello, ha defendido la propuesta como “una hoja de ruta realista, viable y necesaria para situar la política de vivienda al nivel que exigen las familias isleñas”.