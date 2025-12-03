El PP pide explicaciones por el silencio del Ayuntamiento de San Fernando ante el centenario del 'Juan Sebastián de Elcano': "No podemos improvisar ni llegar tarde"

Salida del 'Elcano' desde el muelle de La Carraca, en una imagen de archivo

El PP de San Fernando ha lamentado la nula implicación del Ayuntamiento isleño en los actos que se están preparando para la celebración en 2027 del centenario del buque escuela Juan Sebastián del Ecano.

"La Armada Española ha anunciado la preparación de un ambicioso programa oficial de actos conmemorativos, una efeméride de alcance nacional que ya ha impulsado movimientos institucionales en distintas ciudades. Municipios con fuerte tradición naval, como Cádiz, han solicitado formalmente su inclusión en las actividades previstas, poniendo en valor la relación histórica que mantienen con el emblemático bergantín-goleta y su papel en su trayectoria. Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Fernando no ha anunciado nada al respecto", expone la formación en una nota.

La portavoz del grupo popular en el Consistorio isleño, María José de Alba, ha instado así a la alcaldesa, Patricia Cavada, "a que explique públicamente qué gestiones ha realizado el gobierno local para garantizar que la ciudad forme parte activa de la conmemoración del centenario".

Así llegó el buque escuela Juan Sebastián de Elcano a los astilleros de Navantia en San Fernando / Navantia

De Alba recuerda que San Fernando mantiene una vinculación singular y continuada con el Elcano ya que el buque rinde en el Arsenal de La Carraca sus singladuras anuales tras los cruceros de instrucción y es allí donde se acometen los trabajos de mantenimiento que permiten preparar cada nueva campaña.

El Partido Popular advierte de que San Fernando "no puede quedar al margen de un acontecimiento de esta magnitud, tanto por su relevancia histórica como por la oportunidad cultural, turística y económica que supone participar en una efeméride de proyección nacional e internacional".

"La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha hecho la alcaldesa para garantizar la presencia de San Fernando en estos actos", afirma De Alba. La portavoz lamenta que, a día de hoy, no exista información pública sobre contactos, propuestas o iniciativas dirigidas a la Armada por parte del Ayuntamiento.

Los populares reclaman "transparencia, previsión y lealtad institucional" y advierten de que la profunda vinculación de San Fernando con el buque exige una actuación inmediata y estratégica. "El Elcano forma parte de nuestra identidad. No es admisible improvisar ni llegar tarde. Queremos saber si se ha hecho algo, si es que se ha hecho", concluye De Alba.