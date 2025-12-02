Bruno García se reunirá este jueves con el Rey de España para preparar el centenario del Juan Sebastián de Elcano

Dos años de festejos y celebraciones, dos cruceros partiendo de Cádiz en el mismo año, la sede del Día de las Fuerzas Armadas, una gran regata... La Armada Española está diseñando un ambicioso programa de actos para celebrar los 100 años de su buque escuela, el Juan Sebastián de Elcano. Y la ciudad de Cádiz aparece como punto neurálgico de esta celebración cuyas grandes metas se avanzaron la pasada semana en una primera reunión en Madrid.

Hasta la capital de España tiene previsto viajar esta semana también el alcalde de Cádiz, Bruno García, que tiene señalado para este próximo jueves 4 de diciembre un encuentro con el Rey de España, Felipe VI, y otros miembros de la comisión nacional que precisamente preside Su Majestad, para seguir trabajando en la organización del centenario del Elcano. Allí habrá responsables de la Armada, y también está convocada la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey.

Fuentes municipales trasladan que desde el Ayuntamiento y el propio alcalde llevan tiempo trabajando y preparando esta conmemoración, que a priori supondrá también un aliciente para la propia ciudad en esos 100 años del buque construido en el astillero gaditano en 1927 y botado en 1928.

"El Juan Sebastián de Elcano es uno de los símbolos de la ciudad y Cádiz merece estar a la altura de este centenario", ha trasladado el propio Bruno García, confirmando que el Ayuntamiento trabajará codo con codo con la Armada y el resto de organizadores de este centenario para que los eventos programados tengan la mayor repercusión posible en la ciudad.

En este sentido, una de las citas que más atrae al Ayuntamiento es la gran regata prevista para el verano de 2027, que era un anhelo que tenía el Ayuntamiento desde que se celebró la última regata (en el verano de 2023). Hasta el puerto gaditano se prevé la llegada en el mes de junio de una decena de buques de las armadas latinoamericanas, que desde marzo de 2027 celebrarán la regata Velas Latinoamérica que finalizaría en Cádiz para que cada embarcación regresara luego a su país, quedándose Elcano en Cádiz para iniciar en septiembre la vuelta al mundo.

A este respecto, ha avanzado el Ayuntamiento que será el concejal Juancho Ortiz quien coordine la parte municipal de todos estos fastos relacionados con el centenario del Elcano. A Ortiz le avala su experiencia tanto en la última regata (celebrada en 2023, al poco de llegar el actual gobierno municipal, que se encontró con la organización prácticamente a cero) como en la gestión del Bicentenario de la Constitución de 1812, donde ya formaba parte del equipo de la entonces alcaldesa, Teófila Martínez. "Es el mejor para coordinar este tipo de efemérides", señalan desde San Juan de Dios.

Las dudas del monumento

Otro de los hitos que la Armada quiere dejar en Cádiz en este centenario del Juan Sebastián Elcano es el del monumento de 4 metros de altura que recreará la proa del buque escuela y que se anuncia para instalarse en la ciudad. No queda claro aún qué emplazamiento tendrá este monumento, limitándose a indicar desde el Ayuntamiento que habrá que ir "concretando" el punto concreto en el que se levantará esta escultura de bronce que, de hecho, ya está en proceso.