Un monumento en bronce conmemorará en Cádiz el centenario del 'Elcano'
Representará a la diosa que preside el mascarón de proa del buque escuela, se ubicará en un lugar cercano al muelle aún por determinar y tendrá cuatro metros de altura
La Armada agradece la colaboración del Ayuntamiento en la preparación de esta efeméride y el cariño de toda la población gaditana
Cádiz tendrá un protagonismo especial en el centenario del 'Juan Sebastián de Elcano'
El ¡niño mimado' de la Armada cumplirá un siglo siendo profeta en su tierra
Un monumento recordará en Cádiz el centenario del Juan Sebastián de Elcano que se conmemorará entre enero de 2027 y diciembre de 2028. Ese monumento será en bronce, tendrá cuatro metros de altura y representará a la diosa que preside el mascarón de proa del buque escuela.
Esta iniciativa ha sido adelantada en la presentación de los actos conmemorativos del centenario de este navío que ha tenido lugar este viernes en Madrid. En el mismo se ha proyectado un boceto de la escultura que se ubicará en un lugar de la ciudad aún no determinado pero que estará cerca del muelle de la capital gaditana.
El monumento representará al mascarón de proa tan caracteristico del buque emblema de la Armada Española y que representa a una diosa cuya identidad no está clara ya que algunos defienden que se trata de Minerva y otros que simboliza a la diosa Hispania.
En el acto de viernes, desde la Armada se ha agradecido la colaboración que viene prestando el Ayuntamiento de Cádiz desde que hace ahora un año echara a andar la comisión de seguimiento del primer centenario del Juan Sebastián de Elcano. Del mismo modo, también se ha elogiado el cariño que desde siempre se le profesa al buque escuela en la capital gaditana.
