El 'niño mimado' de la Armada cumplirá un siglo siendo profeta en su tierra

El ‘Juan Sebastián de Elcano’, en el astillero de Echevarrieta y Larrinaga, en Cádiz, el día de su botadura, el 5 de marzo de 1927.

Un emblema pero también ‘el niño mimado’ de la Armada. Así es concebido el Juan Sebastián de Elcano, el buque escuela que vio la luz en los astilleros de Cádiz hace casi 99 años y que en todo este tiempo se ha convertido en una pieza esencial en el proceso de formación de los futuros oficiales.

Su construcción se llevó a cabo durante el reinado de Alfonso XIII en el desaparecidos astillero de Echevarrieta y Larrinaga, en Cádiz. La colocación de la quilla tuvo lugar el 24 de noviembre de 1925, su botadura se produjo el 5 de marzo de 1927 y la entrega a la Armada se formalizó el 29 de febrero de 1928. El propio rey Alfonso XIII quiso estar a bordo en la primera travesía del buque, que se llevó a cabo en abril de 1928 entre los puertos de Cádiz y de Málaga. Allí, tras desembarcar el monarca, el barco continuó viaje hacia Sevilla, y luego hacia las Islas Canarias y San Sebastián, donde le fue entregada la bandera de combate.

En sus casi 99 años de vida el Juan Sebastián de Elcano acumula 97 cruceros de instrucción, de los cuales 11 fueron vueltas al mundo, comenzando la primera en 1928 y concluyendo la última en 2021. Precisamente recibe su nombre del navegante español que completó la primera vuelta al mundo en 1522, en aquella histórica expedición que inició Fernando de Magallanes tres años antes, en 1519, con el patrocinio de Carlos I.

Su historia casi centenaria ha convertido al Elcano en todo un símbolo de España alrededor del planeta, con su característica silueta tocando multitud de puertos, especialmente en el continente americano, en sus cruceros de instrucción.

Pero, además, este navío se ha erigido en el mejor embajador de Cádiz ante los ojos del resto de España. El hecho de que numerosos puertos españoles estén solicitando que el Juan Sebastián de Elcano recale en ellos coincidiendo con la celebración de su centenario entre 2027 y 2028, simboliza bien a las claras la expectación y el cariño que genera allá donde va y que tiene su máximo exponente en su Cádiz natal, donde es profeta en su tierra, en especial cuando zarpa para un nuevo crucero de instrucción o cuando atraca a su regreso.

La estructura del actual Juan Sebastián de Elcano poco tiene que ver con la del barco que fue botado en Cádiz el 5 de marzo de 1927, coincidiendo con un sábado de Carnaval. Y es que a lo largo de todas estas décadas el bergantín goleta ha sufrido multitud de reformas, algunas de más enjundia que otras, en su refugio del Arsenal de La Carraca, en San Fernando, donde cada año descansa entre los meses de julio y enero. Las obras para garantizar la continuidad de este buque suelen requerir un montante importante en los presupuestos de Defensa de cada anualidad, de ahí su catalogación como ‘niño mimado’ de la Armada.