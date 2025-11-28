Cádiz tendrá un protagonismo especial en el centenario del 'Juan Sebastián de Elcano'

La ciudad de Cádiz tendrá un protagonismo especial en los actos del primer centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, según se ha desvelado este viernes en Madrid en el acto de presentación de los actos conmemorativos de esta efeméride por parte de la Armada Española. En concreto, la capital gaditana será el punto de partida de los dos viajes que emprenderá el bergantín goleta en el año 2027: el Crucero Hispanoamericano que iniciará en enero de ese año y la vuelta al mundo que comenzará en septiembre de ese mismo 2027. Esta circunnavegación, que será la número 12 en este primer siglo de vida del Elcano, concluirá precisamente en la capital gaditana en junio de 2028 y ese hecho coincidirá con la celebración en Cádiz, por primera vez en la historia, del Día de las Fuerzas Armadas.

El segundo Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante Gonzalo Sanz, y el capitán de navío Diego Carriazo, presidente y secretario respectivamente de la comisión de seguimiento de este centenario, han sido sido los encargados de presentar este calendario de actos. Esta iniciativa tenía como objetivo principal captar patrocinadores entre el centenar de empresas de primer nivel y entidades que han asistido al acto, pero de paso también ha servido para que quede patente la relevancia de Cádiz en estos actos, habidas cuenta de que fue en esta ciudad donde se construyó el buque escuela de la Armada Española, donde se botó el 5 de marzo de 1927 y desde donde inició su primer viaje en agosto de 1928. Por ello, esta conmemoración se desarrollará en dos anualidades, entre enero de 2027 y diciembre de 2028, aunque 2026 tendrá también su importancia pues será un ejercicio clave para ir presentando todos los actos a desarrollar. En este sentido, desde la Armada se destaca la relevancia de esta celebración por cuanto el Elcano es actualmente "el buque más antiguo del mundo en servicio continuado", en palabras del almirante Sanz.

El primer crucero de instrucción que acometerá el barco emblema de la Armada Española en 2027 --el número 99 de su larga historia después del 98 que hará en 2026-- arrancará en enero de 2027 desde el muelle de Cádiz y en el transcurso del mismo participará en la regata llamada Velas Latinoamericanas, que se celebra cada cuatro años, que reúne a los buques escuelas de diferentes países de Sudamérica y que en esta ocasión estará organizada por la Armada de Perú. De esta manera, el Juan Sebastián de Elcano se reunirá con estos otros navíos el 5 de marzo de 2027, fecha central de su centenario, en el puerto peruano del Callao. Ahí arrancará un periplo que les llevará a varios enclaves del continente americano para iniciar luego el regreso a España. Estos diez buques escuelas prevén llegar el 31 de mayo a La Coruña y el 7 de junio a Lisboa para dar por terminado este crucero de instrucción en Cádiz, donde llegará, con los guardiamarinas a bordo, el 16 de junio de ese 2027.

La preparación del buque escuela para ese nuevo viaje tendrá que hacerse en el arsenal de La Carraca en un tiempo exprés, por cuanto su crucero de instrucción número 100, que será además su duodécima vuelta al mundo, volverá a partir de nuevo desde la capital gaditana muy pronto, en septiembre de 2027.

La Armada no ha cerrado aún el itinerario de esa circunnavegación, aunque sí está confirmado que la primera travesía será de Cádiz a Málaga, que fue exactamente la misma que hizo el bergantín goleta en su primer viaje en agosto de 1928 con el rey Alfonso XIII a bordo.

El objetivo es que el Elcano recale de nuevo en Cádiz en junio de 2028. En esas fechas está previsto que se celebre en la Bahía una parada naval que coincidirá además con la celebración, por primera vez en la historia, del Día de las Fuerzas Armadas en la capital gaditana. Este centenario crucero de instrucción llevará luego al buque escuela a la localidad guipuzcoana de Pasajes para conmemorar el 4 de julio la entrega de la primera bandera de combate que recibió allí el navío en 1928. Luego concluirá este viaje en el puerto de Marín (Pontevedra) el 16 de julio de 2028.

La Armada prevé celebrar unos 200 eventos con motivo del primer centenario del Juan Sebastián de Elcano, entre los que se incluye el rodaje de un documental sobre el centario que se iniciará en poco más de un mes, una exposición inmersiva en el Museo Naval de Madrid, varias exposiciones itinerantes en una veintena de ciudades españolas, la publicación de un libro sobre la historia del barco y otro con fotografñias del mismo, conferencias, seminarios y la edición de monedas, sellos y billetes de loterías conmemorativas.

En sus casi 99 años de historia el Elcano ha visitado más de 200 puertos, haciendo 1.300 escalas en 74 países, a bordo han navegado más de 20.300 marinos y acumula 15.795 días de mar, lo que equivaldría a 43 años consecutivos surcando los mares.