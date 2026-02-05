El PP rechaza las acusaciones de "bulo" y reafirma que Cavada calificó como "obsoletas" sus alegaciones para aumentar las ayudas a El Pan Nuestro y Cáritas

El PP de San Fernando rechaza de manera tajante las acusaciones vertidas por Cavada y el gobierno del PSOE, calificando como "bulo" lo que no es más que la transcripción literal de la respuesta oficial que dieron a las alegaciones presentadas por este grupo municipal al Presupuesto de 2026.

Afirma la formación politica que "no existe interpretación posible ni manipulación alguna" dado que "la respuesta del hobierno municipal socialista está escrita negro sobre blanco en el expediente administrativo, y es exactamente la que se ha hecho pública". Textualmente, cita, el gobierno del PSOE afirma: "En relación a las alegaciones presentadas, si bien se reconocen como legítimas desde el ámbito del debate político, estas no resultan compatibles con el modelo de ciudad que sustenta este presupuesto. Las propuestas planteadas suponen un retorno a esquemas de inversión y planificación propios de un modelo de ciudad obsoleto y de carácter meramente residencial, alejados de una estrategia orientada al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo".

Escrito de desestimación de las alegaciones del PP de San Fernando

Es -indica el PP- la respuesta oficial de Cavada y su gobierno a las alegaciones del Partido Popular, "entre las que se incluía el incremento de la dotación presupuestaria a entidades asistenciales que trabajan con las personas más vulnerables de San Fernando, entre otras cuestiones". "Negar ahora lo que consta en el propio documento municipal no cambia la realidad de los hechos", expone.

"Por tanto, no es un 'bulo', es exactamente lo que el gobierno del PSOE ha dicho y firmado. Y es comprensible que, una vez hecha pública esta respuesta, la ciudadanía y, de forma muy especial, quienes dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los más necesitados, hayan reaccionado con indignación. Esa reacción social explica que, tras verse expuestos, a Cavada y a su gobierno se les hayan subido los colores y hayan optado por una maniobra de distracción: atacar a la oposición", continúa el PP al referirse a la réplica del ejecutivo.

El Partido Popular lamenta que Cavada y su gobierno "recurran al manual sanchista, en el que todo aquello que contradice el relato oficial se despacha con las etiquetas de 'bulo' o 'fango', en lugar de asumir la responsabilidad política de sus propias palabras y decisiones".

Plazo para presentar alegaciones

También se ha referido el PP a los plazos en los que se presentaron las alegaciones después de que el equipo de gobierno haya asegurado que fueron presentadas fuera de plazo. "Si, como sostiene ahora Cavada y el gobierno del PSOE, las alegaciones del PP se presentaron fuera de plazo, cuando quedaron registradas el día 7 de enero, ¿por qué el propio tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de San Fernando indica que el anuncio de aprobación inicial del Presupuesto de 2026 estuvo publicado desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026?", pregunta.

Extracto del tablón de anuncios donde figura el plazo para la presentación de alegaciones a los presupuestos de San Fernando

Ese dato, publicado por el propio Ayuntamiento en su sede electrónica oficial, es el referente que tiene la ciudadanía para conocer el periodo de exposición pública y, por tanto, el plazo para la presentación de alegaciones, resalta el PP. "No es una interpretación del Partido Popular ni una lectura interesada, sino una constatación objetiva que cualquiera puede comprobar en el tablón de edictos municipal".