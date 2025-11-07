A Pleno otros dos pasos en la larga tramitación para crear la empresa mixta del agua en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha convocado un pleno extraordinario para la jornada del próximo lunes 10 –a las 9.00 horas– al objeto de aprobar dos puntos que permitirán dar un nuevo paso en la compleja tramitación para crear una empresa mixta que asuma la gestión de los servicios de agua y de alcantarillado en la localidad.

Concretamente, se trata de la aprobación definitiva del anteproyecto y del estudio de viabilidad del nuevo contrato de abastecimiento y saneamiento –la inicial pasó por el Pleno en el pasado mes de mayo– y de la aprobación inicial de la estructura de costes que soportará dicho contrato, que supondrá un cambio de modelo en la gestión del servicio, externalizado y en manos de una empresa privada (Hidralia) desde hace ya más de 30 años.

El paso se da después de que en el pasado mes de julio se aprobara la cuarta prórroga del contrato (por un año más) para la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en la localidad a la espera de la creación de la empresa mixta, cuya constitución anunció el Ayuntamiento en 2022.

Ya entonces, la delegada de Empresas de Servicios Públicos Municipales, la socialista María José Foncubierta, apuntó en su intervención que confiaba que en esta sería "la última prórroga" que se necesita para acometer el pretendido cambio de modelo de gestión.

De hecho, la edil afirmó entonces en el Pleno que ya se estaba trabajando tanto en la estructura de costes como en la redacción de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas para convocar "en el último trimestre" del año el proceso de licitación pública para la selección del socio tecnológico, es decir, de la empresa privada que formará parte con el Ayuntamiento isleño de la futura sociedad. No obstante, el proceso tiene todavía por delante una larga tramitación antes de llegar a la aprobación de los pliegos y a su licitación.

Desarrollado por la consultora especializada PW Advisory & Capital Services, el estudio de viabilidad viene a certificar el encaje del modelo de empresa mixta en la localidad al tiempo que desglosa el plan de inversiones que tendrá que ejecutar durante su periodo de implantación y que, lógicamente, se recogerá también en el pliego de condiciones que regirá ese proceso de licitación para la búsqueda del operador privado que actuará como socio del Consistorio. Dichas inversiones ascienden a 25 millones de euros.