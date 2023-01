De la plaza del Rey al centro de salud de Camposoto, un año decisivo para demasiados proyectos en San Fernando

San Fernando encara el año electoral de 2023 y la recta final del mandato con numerosos proyectos entre manos, desde la remodelación de la plaza del Rey y las obras de La Magdalena hasta el centro de salud de Camposoto o las mejoras previstas en el hospital de San Carlos.

Lidera este particular ranking las obras de la plaza del Rey, no tanto por la inversión sino por lo especial que resulta este espacio para los isleños ya viene a ser su corazón urbano y el lugar en torno al que orbita buena parte de su vida social, de sus fiestas y celebraciones.

Los retrasos que acumula un proyecto que inicialmente debería haber estado acabado en el pasado verano han marcado la obra, si bien en las últimas semanas se han visto notables avances en la colocación de la solería, trabajos que están ya en su recta final.

Así que La Isla ha dado la bienvenida al nuevo año pendiente de la finalización de estas obras y, sobre todo, a la espera de que la 'nueva' plaza del Rey pueda estrenarse por fin en los próximos Carnavales.

No es el único proyecto que lleva retraso en San Fernando. La obra estrella de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), la transformación de La Magdalena en el parque urbano más grande de toda la Bahía, está parada desde el pasado verano a la espera de un modificado de contrato que permita aumentar su presupuesto inicial, de 7,3 millones de euros, para hacer frente a la actuación planteada.

Hace apenas unos días, la propia alcaldesa, Patricia Cavada, anunció la inminente aprobación de dicho modificado por parte de la Junta de Gobierno Local, previo paso por comisión informativa. El trámite, no obstante, requiere también de un dictamen favorable del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, lo que llevará todavía un tiempo. Así que habrá que esperar algo más para que puedan reanudarse los trabajos en La Magdalena.

Y a estas alturas resulta más que evidente -así lo reconoció la regidora isleña- que el proyecto precisará de una prórroga de los plazos de la EDUSI para poder llevarse a cabo.

La remodelación de la calle Héroes del Baleares, que se ejecuta en pleno centro de la ciudad con los fondos del Plan Invierte de la Diputación, es otra de esas obras pendientes que se ha alargado por más tiempo de lo previsto y cuya terminación anhela desde hace tiempo La Isla. Se trata de otro de esos proyectos que marcará el año 2023, como también lo harán las obras de la segunda fase de la avenida Constitución o la reurbanización de la calle Almirante Cervera. Estas dos últimas actuaciones acaban de dar comienzo.

Pero si se habla de grandes proyectos previstos para este nuevo año hay que mencionar también la nueva Carrera Oficial de la Semana Santa, que el Ayuntamiento isleño ha consensuado con el Consejo de Hermandades y Cofradías y que aspira a aprovechar ese nuevo espacio que brindará la remodelada plaza del Rey con la monumental fachada principal del Consistorio como telón de fondo para un inigualable escenario. El contrato, cuyo presupuesto inicial asciende a 533.128,80 euros para un periodo de dos años, acaba de ser licitado.

Y no hay que olvidarse de otros dos importantes asuntos que el Ayuntamiento de San Fernando se trae entre manos y para los que 2023 debe ser un año crucial: la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, que absorberá la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) al transformarse en una empresa de servicios; y la creación de una empresa mixta que se encargue de la gestión de los servicios de agua y alcantarillado. La prórroga del contrato del agua, de hecho, expira a mediados de este año.

Una de las cuestiones que más preocupa al Ayuntamiento isleño -y también a no pocos vecinos- es la precaria situación de las vueltas de afuera, que desde tiempos históricos han ejercido de barreras o muros naturales frente al mar pero cuya avanzada degradación -al no haberse intervenido en décadas y ante la erosión continua de las mareas- deja ahora en situación de vulnerabilidad a las salinas, viviendas y actividades acuícolas que se reparten por el litoral isleño. Cavada ha sido especialmente insistente en esta cuestión en los últimos años e incluso ha buscado la alianza de vecinos, empresas e instituciones como la UCA. Recientemente abordó también este problema en una reunión que mantuvo con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco.

No es la única cuestión que depende de Costas en La Isla, evidentemente. El futuro proyecto de la playa de La Casería, tras la demolición de las casetas, aguarda también la resolución de los recursos judiciales que se relacionan con los dos negocios que existen en el litoral (uno de ellos ha conseguido paralizar el derribo con una medida cautelar y otro cuenta con una concesión que ha sido recurrida), por lo que en 2023 podría existir alguna noticia al respecto. Hasta que esta cuestión no se resuelva, la Demarcación de Andalucía Atlántico no avanzará en el proyecto del paseo marítimo planteado para regenerar toda esta franja costera tras los derribos.

Y 2022 ha sido el año en el que por fin se ha puesto en marcha el tranvía, el gran proyecto que dependía de la Junta de Andalucía. Pero la administración autonómica tiene también otros asuntos pendientes que resolver este año en San Fernando. Quizá el más relevante de todos ellos sean las obras del centro de salud de Camposoto, que se consiguieron reiniciar hace unos meses tras superar no pocas complicaciones administrativas. Sin embargo, el regreso de los trabajos ha sido más bien discreto hasta el momento, así que se espera que en 2023 se vea un notable impulso a este proyecto que La Isla aguarda además desde hace dos décadas.

Para el hospital de San Carlos, el año que acaba de comenzar será también muy importante puesto que se espera la apertura de la nueva planta de neurorrehabilitación, una unidad integral que atenderá a pacientes de toda la provincia y en la que la Consejería de Salud ha invertido 1,3 millones de euros.

En el hospital isleño hay también en marcha otra actuación de calado aunque de carácter eminentemente técnico que se prevé terminar en 2023. Se trata de una inversión de 5,7 millones de euros para asegurar la mejora de la eficiencia energética en todo el complejo, que contempla también la construcción de un edificio industrial en el recinto.

En manos de la Junta está también una obra de menor calado pero que se ha tenido que licitar hasta tres veces durante el año pasado: la construcción de las naves de Andalucía Emprende previstas en los suelos del parque empresarial de Fadricas II, que ahora precisamente se está tramitando en una nueva tentativa de dar luz verde al contrato.

Por otro lado, los planes anunciados por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento isleño pasan también por encargar la redacción del avance para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por completar la tramitación de la nueva ordenanza para una movilidad amable y sostenible, que se pretende acompañar de un plan director de las supermanzanas, la piedra angular en la que se pretende articular el tráfico y la vida de la ciudad.

Otra cuestión pendiente de resolver se relaciona también con el tranvía, a pesar de que este medio de transporte metropolitano ha arrancado por fin. Y con gran éxito, además por lo que se desprende del número de viajeros. Se trata de la necesidad de compatibilizar el paso del trambahía con los numerosos eventos y celebraciones que tienen lugar en la calle Real, arteria principal y eje de la vida social de los isleños. El Ayuntamiento isleño ha planteado a la Junta la redacción de un protocolo al respecto y tras las fiestas navideñas está previsto que ambas administraciones se pongan manos a la obra. También en enero se ha anunciado la recepción de la calle Real una vez que el proyecto del tranvía es una realidad.