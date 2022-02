Cavada alerta del deterioro de las vueltas de afuera: "O se hace algo ya o podría provocar un grave riesgo para viviendas y personas"

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado a través de un comunicado suscrito por la alcaldesa, Patricia Cavada, la puesta en marcha de "un frente común con los vecinos" para exigir a la regeneración de las 'vueltas de afuera', que desde tiempos históricos han ejercido de barreras o muros naturales frente al mar pero cuya avanzada degradación -al no haberse intervenido en décadas y ante la erosión continua de las mareas- deja ahora en situación de vulnerabilidad a las salinas, viviendas y actividades acuícolas que se reparten por el litoral isleño. Un problema que además se agravará a corto plazo con el cambio climático y la previsible subida del nivel del mar.

Según el equipo de gobierno, "crece la preocupación en San Fernando" ante ese precario estado de conservación de las vueltas de afuera -de hecho, hace ya varios años que los afectados alertan de su deterioro- lo que le ha llevado a impulsar ese frente común para "visibilizar" y "denunciar" su degradación, especialmente de la mano de los isleños cuyas viviendas "están más en peligro ante la posible subida del nivel del mar".

Desde el ejecutivo municipal se ha señalado que en los próximos días se mantendrá una reunión para acordar el calendario de acciones "tanto institucionales como sociales" que se quieren llevar a cabo para exigir una intervención que solvente este grave problema.

"Tanto los residentes en las zonas en riesgo como el Consistorio isleño están empeñados en recordar que para la ciudad es de vital importancia que se tome conciencia del mal estado de estos elementos naturales por el enorme riesgo que supone su falta de conservación, que impide que cumplan su función como barrera y muro de protección de las viviendas y las personas que residen en las casas que limitan con esta zona, como la barriada de La Almadraba (que es una de las zonas más vulnerables, aunque no la única)".

"O se hace algo ya o podría provocar un grave riesgo para las viviendas y personas. Y no solo cuando llegue un nuevo temporal, que llegará, si no en cualquiera de las grandes mareas porque cada día se ve como llegan más cerca de las viviendas por esa falta de contención. Hay algunas zonas muy deterioradas de las vueltas de afuera que el agua sobrepasa ya sin problema. Este problema cada vez es más grave y más acuciante, y por eso no es de recibo que las administraciones competentes no tomen medidas para remediar esta situación tan grave", ha afirmado la alcaldesa, Patricia Cavada.

Según la regidora, se trata de "un momento estratégico" dado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha a nivel nacional un Plan Estratégico de Humedales para su conservación y recuperación, que va acompañado de cantidades ya transferidas y que se van a seguir transfiriendo a las comunidades autónomas

Cavada cita al Ministerio para afirmar que se han transferido en 2021 a las comunidades autónomas más de 120 millones de euros "para la realización de proyectos relacionados con la mejora del conocimiento, conservación, gestión y restauración de humedales". "Está claro que se abre una oportunidad que estará en manos del gobierno de la Junta de Andalucía para solucionar este problema, y eso es justo lo que vamos a seguir pidiendo y exigiendo", ha afirmado la regidora al señalar directamente al gobierno andaluz en la solución del problema cuya solución se va a reclamar desde ese frente común con los vecinos.

"Las vueltas de afuera son las grandes desconocidas por la opinión pública, pero también por los responsables de las administraciones que deben tomar las medidas para recuperarlas, y por eso no vamos a descansar hasta que nos escuchen y tomen medidas. Porque está en juego la seguridad de las personas y también un puntal del desarrollo económico de la provincia. Sin vueltas de afuera no habrá ni acuicultura, ni biodiversidad, ni Parque Natural, ni defensa para la ciudad", sostiene la alcaldesa isleña.

Ya en la pasada primavera el Ayuntamiento isleño presentó alegaciones al borrador de la 'Estrategia para la protección costera en la provincia de Cádiz ante el cambio climático' que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica, porque no considera prioritaria la intervención en la Bahía de Cádiz pese a que expertos y organizaciones científicas califican esta zona como una de las más críticas ante la subida del mar.

"Como ya se recogía entonces, no parece lógico que la Bahía de Cádiz y la ciudad de San Fernando, incluida la playa de Camposoto, no sean zonas de actuación prioritaria. A ese respecto, se recordó el estudio realizado por la asociación Climate Centre que apunta a que la Bahía de Cádiz es una de las zonas con mayor riesgo por inundaciones ante el cambio climático", cita el equipo de gobierno en su comunicado.

Progresiva degradación

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el estado general de las vueltas de afuera es de paulatina y progresiva degeneración "y eso a pesar de que son las infraestructuras que configuran nuestro paisaje ecocultural, vertebran la organización de su geografía, nos protegen de la subida del mar ante el cambio climático, posibilitan una red de senderos para disfrute de la ciudadanía y generan espacios productivos de gran calidad y tradición gastronómica".

"La falta de mantenimiento de estos elementos hace que se fragmenten y dejen de cumplir su función de control de la acción del mar, con el correspondiente riesgo para la población y la perdida irreversible de la actividad productiva", advierte.

El ejecutivo municipal, en este sentido, cita a la Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía (Ctaqua), "que ya ha alertado de que hay que trabajar con el doble objetivo de conservar el entorno para su aprovechamiento y para protegernos del cambio climático, algo que es inminente, que ya está pasando hoy". "Como indican, las estimaciones a 10 años apuntan a que el nivel del mar subirá 20 centímetros, lo que afectará a las viviendas de la barriada de La Almadraba de San Fernando y al sector de la acuicultura y la salicultura, actividades que desaparecerán en unos años si no se toma en serio esta cuestión".

El Ayuntamiento afirma que los vecinos "viven con una enorme preocupación". De hecho, prosigue, esta es una lucha que los habitantes de La Almadraba mantienen hace mucho tiempo, "porque la degradación de las vueltas de afuera se aprecia a simple vista, e incluso hay zonas en las que ya no hay casi ni recuperación posible".

Se trata, subraya, de "un asunto urgente". Y pone de ejemplo las consecuencias del temporal que en la primavera de 2018. "Por eso hay que actuar sí o sí en las vueltas de afuera, para dar seguridad al patrimonio de las 150 familias de La Almadraba y a las viviendas de toda la Ronda del Estero, cercana al humedal, que se sienten en peligro", sostiene el Ayuntamiento isleño.