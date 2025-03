Pepe El Mellao, Cargador Distinguido de la Semana Santa de San Fernando: "Es la persona que más ha influido en la carga en los últimos 20 años"

San Fernando/Rendir homenaje a la carga de San Fernando a través de esos nombres propios que han hecho historia en el mundo 'de abajo' es el loable propósito que hace 20 años se marcó entre sus objetivos la por entonces recién creada hermandad de la Sagrada Resurrección. Y así lleva 20 años en los que la última cofradía de la Semana Santa ha hecho honor a esa vieja tradición que en La Isla vinculaba al Señor Resucitado con el oficio de la maera en una suerte de patronazgo oficioso.

La lista de Cargadores Distinguidos que han recibido el 'Oscar de la carga isleña' -y que estrenó en 2005 José Carrillo Tinoco- da por sí sola para una enciclopedia. Y este domingo se ha completado con capítulo más al añadir a una figura esencial de la Semana Santa isleña de las últimas décadas: José González García. Es probable que el nombre no le diga mucho si no forma parte del mundillo, pero si le digo que se trata de Pepe El Mellao seguro que ya sabe de quién se trata. Desde luego era alguien que no podía faltar en ese paseo de la fama de la carga isleña.

La entrega de este reconocimiento, que se ha llevado a cabo este domingo en el salón de actos del Ayuntamiento isleño, ha servido, precisamente, para detenerse en la trayectoria del que hoy muchos consideran el capataz 'de la elegancia' por esa peculiar manera de andar que ha sabido dar -sobre todo- al misterio de la hermandad de los Afligidos, al frente del que se pone cada tarde de Lunes Santo.

Tanto es así que, en este acto de la hermandad de la Resurrección se ha destacado también, entre otros muchos aspectos de ese brillante currículum que inició en 1979 bajo el paso de Gracia y Esperanza, su papel como referente en la "evolución" de la carga isleña.

Para el mantenedor del acto, Ignacio Bermejo, Pepe El Mellao ha sido sin duda "la persona que más ha influido en la carga en los últimos 20 años". "Ha sabido innovar en el oficio evolucionando la carga hasta un nivel de perfección hasta ahora desconocido y siempre respetando los valores fundamentales de nuestra más querida tradición, apostando por la perfección, cuidando la estética hasta el detalle más mínimo y consiguiendo que la carga pueda ser fina y elegante", ha dicho.

Precisamente, de eso de la evolución de la carga isleña se ha hablado este domingo más de una vez en un acto en el que se ha estrenado también la obra que a partir de ahora dará forma a este reconocimiento del Cargador Distinguido, una pieza realizada por Juan Pérez Bey que representa a un cargador andando debajo del paso con el derecho -y no el izquierdo- por delante, la manera en la que -así lo ha explicado el propio autor- se ha pretendido representar esa evolución.

Entrega del título de Cargador Distinguido a Pepe El Mellao en San Fernando / D.C.

De glosar la figura de Pepe El Mellao se ha encargado Rafael Merino, que desde la cercanía y el cariño ha dado esas pinceladas tanto biográficas como de su carácter y personalidad que un acto de estas características requiere siempre y que ha sabido dar forma con sus palabras a esa "pasión" que desde hace 50 años mueve a José González García y que le llevó a cargar hasta en 140 ocasiones entre 1979 y 2014, fecha en la que cuelga la almohada pero no abandona el oficio ya que sigue ejerciendo como capataz.

"Sinceramente, le considero un genio en esto. Siempre a la vanguardia, con una capacidad de anticiparse a determinadas situaciones que nunca ante había visto", ha referido al destacar también entre anécdotas otra faceta de su carácter -ese compañerismo que le ha hecho merecedor de un aprecio generalizado- hasta el punto de ser ese hombre clave que todo el mundo quiere tener al lado en la cuadrilla, el que es capaz de darse cuenta en cuestión de segundos de qué va mal debajo de un paso y de dar aliento para que este "parezca levitar". Y 'los de abajo' saben muy bien de qué va eso.

Por supuesto, también se ha recordado su paso por la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC), entidad que tuvo un papel clave en la Semana Santa y que llegó a presidir en un par de ocasiones hasta que en el año 2012 optó por seguir su propio camino como capataz con cuadrilla propia (actualmente, lo es de Afligidos y del Carmen).

El acto, en el que ha participado también la capilla Lignum Crucis, ha estado muy presente la faceta musical de José González García desde que con solo 16 años compusiera Jesús de los Afligidos hasta la marcha A mi capataz, que dedicara a Juan Manuel Guillén González 'Milupa', el que fuera capataz de la Virgen de los Dolores durante tantísimos años. Precisamente, esta composición ha pasado a ser adoptada por la hermandad de la Resurrección en calidad de himno del acto del Cargador Distinguido, según ha anunciado también este domingo en el transcurso de un acto en el que se ha tenido también otro gesto para recordad a los cargadores fallecidos. También ha participado Antonio Alías, que ha querido dedicar unos versos a Pepe El Mellao.

Por su parte, el homenajeado ha tomado la palabra para trasladar su agradecimiento por el reconocimiento, que recibe -ha dicho- con el "respeto" a aquellos que antes que él fueron distinguidos como Cargadores Distinguidos. No se ha olvidado tampoco de dedicar unas cariñosas palabras a todos aquellos que, al enterarse del homenaje, se apresuraron a felicitarle, especialmente de José Ramírez Arellano 'Capi', al que ha tenido muy presente.