Las peñas y entidades de San Fernando, convencidas de que este Carnaval “todo va a salir de cine”

A escasas horas de comenzar un nuevo Carnaval de San Fernando, la presidenta de la Federación Isleña de Peñas y Entidades (FIPE), María del Carmen Cortejosa, ha compartido con Diario de Cádiz cuales son las previsiones y deseos de los colectivos vinculados al Carnaval de la ciudad para esta nueva edición. Como era de esperar, todos los ojos estarán puestos en el cielo, pendientes de la lluvia y el viento, aunque parece ser que los temporales quedaron atrás y que el clima respetará la fiesta. Eso sí, el viento soplará fuerte en esta primera jornada. La responsable de la FIPE explica que la decena de colectivos que participan en esta edición mantienen los dedos cruzados para que la lluvia dé tregua.

Cortejosa destaca el punto de inflexión que supuso que el programa de actividades se concentrase, hace ya varios años, en una plaza del Rey que desde entonces es punto de encuentro para peñas y que abarrotan tanto isleños como visitantes. “Hay que agradecer al Ayuntamiento su apuesta decidida por el Carnaval, por invertir en este festejo. Nuestra fiesta luce como nunca gracias a una decoración y a una puesta en escena espectaculares y a unas actuaciones de primer nivel. Durante los últimos años San Fernando se ha establecido como un referente provincial del Carnaval. Lo difícil ahora es mantener un listón que se supera cada año”, señala la presidenta de la FIPE.

La responsable de la entidad también destaca la importancia que tiene el Carnaval para que las peñas y entidades recauden unos fondos que les son imprescindibles para seguir adelante el resto de año y costear las actividades que desarrollan. En este sentido, las barras de las carpas suponen un necesario balón de oxígeno para estos colectivos.

“Este año, San Fernando dedica su Carnaval al cine y desde las peñas y entidades estamos convencidos de que todo va a salir, precisamente, de cine”, concluye Cortejosa.