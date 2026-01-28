El Patrón San José será portado a partir de ahora por una cuadrilla de costaleros en San Fernando

La imagen de San José, Patrón de San Fernando, será portada a partir de ahora por una cuadrilla de costaleros en sus salidas procesionales. La decisión, de la que ayer informó su nueva junta de gobierno a través de las redes sociales, no solo no pilla a nadie de sorpresa sino que resulta hasta una decisión coherente habida cuenta de los andares que exhibió en sus últimas salidas procesionales y, muy especialmente, en el regreso que hizo desde la parroquia de la Bazán tras participar de manera extraordinaria en la Bendición del Mar de la Armada en La Carraca.

La nueva junta de gobierno de la hermandad del Patrón, que preside Alberto de Hoyos Rodríguez, lanzó este martes un comunicado oficial en el que -entre otros nombramientos de confianza- informaba de que "la herramienta de trabajo para portar el paso procesional del Bendito Patriarca será el costal". Asimismo, se ha nombrado a un nuevo capataz para la cuadrilla, que será Miguel Luna León.

Procesión extraordinaria del Patrón San José en San Fernando / D.C.

Y cambiará también el acompañamiento musical habitual en las salidas, que correrá a cargo de la agrupación Lágrimas de Dolores, que precisamente también participó en esa extraordinaria de 2025.

La de San José será así la segunda hermandad que aboga por el costal en San Fernando después de la Divina Pastora, también Copatrona de La Isla, que hace ya décadas que postó por este estilo de carga.