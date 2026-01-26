Manuel Infante Pino 'el Negro', Cargador Distinguido de la Semana Santa de San Fernando 2026

La hermandad de la Sagrada Resurrección ha acordado por unanimidad nombrar Cargador Distinguido de la Semana Santa de 2026 a Manuel Infante Pino, 'el Negro'.

Dicha designación parte de la propuesta realizada por la comisión de cargadores distinguidos, que la junta de gobierno de la hermandad ha apoyado.

De la misma manera, la junta de gobierno ha decidido otorgar a la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) la distinción de Embajadora de la Carga Isleña "reconociendo su labor en la defensa de nuestro estilo en la forma de portar los pasos durante sus 48 años de existencia". Este reconocimiento solamente ha sido entregado hasta el momento a Francisco Ruiz Brenes 'Superpaco'.